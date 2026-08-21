Estrella Morente sobre los terremotos de Granada: «Todos los días pido una foto de la Alhambra para comprobar que sigue ahí»

Granada sigue temblando. Después del primer seísmo que sufrió la ciudad el pasado 14 de agosto—de magnitud 4,8—, la zona no ha dejado de experimentar diferentes réplicas, llegando a registrar más de 50 en los últimos días. La preocupación de sus vecinos es palpable, al igual que la de todos los granadinos de nacimiento que, aunque ya no residen allí, están viviendo con especial lamento lo ocurrido. En este último grupo se encuentra Estrella Morente, una de las artistas más conocidas de nuestro país. COOL ha podido hablar personalmente con ella sobre la situación que acontece en su tierra natal y, sin filtros, ha confesado que «tiene el corazón en vilo» desde entonces.

«Me ha pillado trabajando a muchos kilómetros, pero la distancia en estos momentos se hace más grande. […] Estoy preocupada y muy pendiente de los medios de comunicación y, especialmente, de los testimonios que me llegan de mi gente, de mi familia y de mis amigos», comenzaba a decir. Añadía que tenía a muchísima gente querida allí y que, aunque les ha ofrecido mil opciones para poder abandonar Granada, estos no quieren moverse. «Ninguno quiere abandonar su casa. Así que estamos muy pendientes, minuto a minuto, de toda la información que nos va llegando», explicaba.

A pesar de todo, Estrella comentaba que, en el caso de sus seres queridos, ninguno ha tenido que lamentar daños personales. Aun así, desvelaba que todos los días, ella se levantaba con angustia por la integridad de la Alhambra, el monumento histórico más característico e importante de Granada. «Yo cada día les pido que me manden una foto de la Alhambra para comprobar que sigue ahí y que no le falta nada. Puede parecer una cosa pequeña, pero para mí es una manera de sentir que Granada sigue en su sitio», señalaba.

Por otro lado, Estrella señalaba que sabía de primera mano que los ciudadanos de Granada están presos del miedo y que hay muchos que no están saliendo de sus casas porque han visto lo que ha sucedido recientemente en Colombia y Venezuela e inevitablemente se preguntan si puede pasar aquí también. «Para mí, todos estos pueblos merecen nuestro apoyo, nuestra comprensión y la colaboración unánime de los demás», manifestaba.

El próximo 18 de septiembre, la intérprete de Volver tiene organizado un concierto en Granada que, aunque por ahora no se ha cancelado, depende mucho de cómo evolucionen los seísmos mencionados. «Ese concierto necesita su preparación y sus ensayos correspondientes. Ya veremos cómo estamos para entonces», señalaba. Se pueda celebrar o no, Estrella hacía hincapié en que todo el mundo podía ayudar de muchas maneras diferentes y que, en su caso, «sus proyectos y su obra intentan ir más allá de su propio ombligo». «Hay muchas cosas que me preocupan y me ocupan además de mi trabajo como cantaora, poeta o compositora», declaraba.

¿En qué punto profesional se encuentra Estrella Morente?

COOL ha aprovechado la conversación que ha mantenido con Estrella Morente para preguntarle en qué momento de su vida profesional se encuentra. Y, según sus propias palabras, tiene una agenda bastante llena de compromisos. «Estoy viviendo un verano lleno de trabajo y, aproximadamente, en noviembre, verá la luz un trabajo que me hace muchísima ilusión, titulado De Estrella a Estrellas. En él me he adentrado en el mundo del jazz de la mano, nada más y nada menos, que del maestro Tim Ries», contaba.

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Añadía que había tenido la oportunidad de cantar con Billie Holiday y Édith Piaf, así como también desvelaba que acudirá a la entrega de las Medallas de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Unos proyectos que la cantante interpreta como grandes oportunidades que le brinda su carrera «para utilizar su humilde altavoz para algo más». Aun así, ha querido concluir destacando que «no siente la necesidad de hablar únicamente de sus proyectos, ya que, por encima de todo, su verdadero premio «es poder acostarse con la conciencia tranquila al pensar que no se ha quedado impasible ante el dolor de los demás».