El desorbitado regalo que Isabel Pantoja le ha hecho a Jesús Vázquez: «Fue muy cariñosa conmigo»

Isabel Pantoja vuelve a ocupar titulares por partida doble. Mientras su hija ha confirmado públicamente que la artista se ha puesto en contacto con ella después de años de distanciamiento, Jesús Vázquez ha sorprendido al revelar una desconocida anécdota sobre la tonadillera y el llamativo regalo que recibió de su parte durante una etapa profesional compartida.

El presentador atraviesa además un momento especialmente importante en su carrera televisiva. El próximo 16 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Convivencia en Paz, estrenará en La 1 de TVE el programa musical La casa de la música, un nuevo formato que reunirá a artistas de generaciones y estilos muy diferentes.

En este evento participarán nombres tan conocidos como Raphael, Mónica Naranjo, Manuel Carrasco, Ana Belén o Chanel Terrero, además de propuestas más actuales como Guitarricadelafuente, Metrika y los ganadores del Benidorm Fest, Lucycalys y Tony Grox.

Una amistad muy curiosa

En plena promoción del programa, Jesús Vázquez ha sido preguntado por los artistas que le gustaría recibir en el espacio. Entre todos los nombres posibles apareció inevitablemente el de Isabel Pantoja, una de las figuras más mediáticas y controvertidas de la música española. Aunque reconoció que sería complicado contar con ella, el presentador no dudó en lanzarle una invitación.

«Yo la vuelvo a invitar, que venga», declaró ante los micrófonos de una conocida agencia. Además, destacó que el formato permitiría a la cantante actuar en directo y mostrar su repertorio en un entorno puramente musical. «Aquí va a poder cantar en directo y sonar su música en directo», añadió.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue la revelación de una historia personal hasta ahora desconocida. Jesús Vázquez quiso romper con la imagen distante o conflictiva que en ocasiones ha acompañado a Isabel Pantoja y recordó el trato cercano que recibió cuando coincidieron trabajando juntos. «Yo siempre lo digo, trabajé con ella, fue súper profesional, fue muy cariñosa conmigo, no dio problemas en las grabaciones y fue buena compañera», explicó.

El regalo de Isabel Pantoja

Jesús Vázquez ha contado que la tonadillera le hizo un regalo muy especial que todavía conserva con enorme cuidado: una bata de cola. Lejos de tratarse de un detalle simbólico o improvisado, el presentador afirma que se trataba de una pieza de gran valor confeccionada por una reconocida diseñadora especializada en este tipo de trajes tradicionales.

Según ha contado, todo comenzó como una conversación informal entre ambos. «Un día hablamos de broma y es una mujer de palabra», explica el comunicador, antes de detallar que Isabel Pantoja le prometió regalarle una bata de cola en algún momento. Lo que parecía un comentario anecdótico terminó convirtiéndose en realidad antes de finalizar las grabaciones del programa en el que coincidieron.

«La tengo colgadita en un armario bien cuidada», confiesa entre risas y con evidente cariño. La pieza continúa guardada como uno de los recuerdos más especiales de su trayectoria profesional. El relato de Jesús Vázquez aporta una visión mucho más cercana de Isabel que ayuda a conocerla desde otro punto de vista.

Isabel Pantoja toma una decisión

Por otro lado, Isabel Pantoja vuelve a estar de actualidad por su inesperado acercamiento a Chabelita. La joven acudió este viernes al plató de ¡De Viernes!, en Telecinco, donde compartió una noticia que provocó una reacción inmediata entre colaboradores y público. «Mi madre me ha escrito», anunció nada más comenzar la entrevista, desatando aplausos en el estudio.

La noticia tiene especial relevancia debido a la complicada relación que ambas han mantenido durante los últimos años. Según explicó Isa, el contacto se habría producido esta misma semana después de aproximadamente seis años de distanciamiento. La joven reconoció incluso que todavía estaba intentando asimilar lo sucedido. «Yo tampoco me lo creo, si os soy sincera. He tenido que procesarlo mucho», comentó.

La hija de la cantante no ocultó que el primer sentimiento tras recibir el mensaje fue de felicidad e ilusión. De hecho, confesó que durante unos instantes llegó a imaginar una reconciliación plena y un posible reencuentro familiar. «Incluso ya me veía en Canarias», comentó, haciendo referencia al lugar donde reside Isabel Pantoja.

No obstante, con el paso de las horas, Isa aseguró haber intentado mantener la prudencia para evitar nuevas decepciones. «He puesto los pies en la tierra porque no quiero hacerme ilusiones», explicó con sinceridad. Sus palabras reflejan la complejidad emocional de una relación marcada por desencuentros públicos, silencios prolongados y episodios familiares especialmente delicados.

Mientras tanto, Isabel Pantoja continúa siendo una figura capaz de generar expectación constante tanto por su carrera artística como por todo lo relacionado con su vida personal. Ahora, las palabras de Jesús Vázquez y el inesperado acercamiento con Isa Pantoja vuelven a situarla en el centro de la actualidad mediática, esta vez desde una perspectiva mucho más humana.