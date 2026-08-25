La confesión de Vicente Vallés sobre su infancia: «Vivía con mis padres en la casa de mis abuelos paternos, en una chabola que construyó mi abuelo con sus propias manos»

La trayectoria de Vicente Vallés está estrechamente ligada a la televisión. Desde hace años, el periodista se ha convertido en uno de los rostros más famosos de los informativos en España, pero su infancia transcurrió muy lejos de los platós y de las cámaras.

Vallés creció en Vallecas, en un entorno humilde, marcado por las dificultades de la posguerra y por el esfuerzo de una familia que tuvo que abrirse camino desde cero.

Una infancia en Vallecas

El propio periodista ha hablado en alguna ocasión de sus primeros años y ha recordado con especial nitidez el lugar en el que pasó su infancia. En una entrevista concedida a Zenda, Vicente Vallés situaba su primer recuerdo en las calles de Vallecas, cuando todavía muchas de ellas no estaban asfaltadas.

«El primer recuerdo que yo creo tener de mi infancia es el de, siendo muy pequeñito, estar en mi barrio, que era Vallecas, en una calle llena de barro porque no estaba asfaltada», explicó.

Aquella imagen pertenece a una etapa muy alejada de la vida que llevaría décadas después. Vicente Vallés nació en un barrio de chabolas situado detrás del campo del Rayo Vallecano y pasó allí sus primeros años junto a sus padres y a su hermano José Antonio.

El presentador ha explicado que su vivienda familiar se encontraba en la casa de sus abuelos paternos. No se trataba de una casa convencional, sino de una construcción levantada por su propio abuelo durante los años de la posguerra. «Vivía con mis padres en la casa de mis abuelos paternos, en una chabola que construyó mi abuelo con sus propias manos durante la posguerra», recordó.

Su testimonio permite conocer una faceta mucho más personal de un periodista acostumbrado a analizar los acontecimientos políticos y sociales desde uno de los principales espacios informativos de la televisión española.

Una familia marcada por la emigración

Los orígenes familiares de Vicente Vallés también reflejan una realidad muy habitual en el Madrid de aquellas décadas. Ninguno de sus cuatro abuelos había nacido en la capital, aunque fue precisamente Madrid el lugar en el que sus padres terminaron formando una familia.

Por parte materna, sus raíces se encuentran en Andalucía. Su madre pertenecía a una familia numerosa de seis hermanos que emigró desde un pequeño pueblo de Jaén hasta Madrid durante los primeros años de la década de los 50.

Según nuestros datos, su padre era hijo de un conquense y una murciana. La casualidad quiso que sus padres terminaran conociéndose en Madrid después de que las respectivas familias se instalaran en calles muy próximas.

«Mi familia se instaló en la calle que estaba al lado de la que vivía mi padre, en una calle paralela y allí se conocieron», relató el comunicador. De aquella historia familiar nació el periodista, que posteriormente desarrollaría toda su vida personal y profesional en Madrid.

El periódico que despertó su vocación

A pesar de que hoy su nombre está asociado al periodismo, en la familia Vallés no existía una tradición profesional vinculada a los medios de comunicación. Sus padres apenas pudieron completar los estudios básicos y comenzaron a trabajar siendo muy jóvenes.

Las circunstancias económicas de la época hicieron que continuar estudiando no fuese una opción sencilla. Había que trabajar y contribuir al sostenimiento familiar. Sin embargo, en aquella casa existía una inquietud que terminaría teniendo una enorme importancia en el futuro de sus hijos: el interés por aprender y por estar informado.

«Ni mi padre ni mi madre tuvieron estudios, nada más que los básicos. Empezaron a trabajar desde muy pequeños y no pudieron seguir estudiando porque había que comer», contó el periodista.

Su padre, sin embargo, conservó siempre una especial curiosidad por lo que ocurría a su alrededor. Y esa inquietud se convirtió, sin que probablemente nadie pudiera imaginarlo entonces, en una de las primeras influencias que llevaron a Vicente Vallés hacia el periodismo.

Había además una costumbre que el periodista recuerda especialmente: en su casa nunca faltaba el periódico del día. Aquella presencia de la prensa acabó despertando en él una curiosidad que con el paso del tiempo se convertiría en vocación.

«Una costumbre que siempre tuvo, lo recuerdo desde pequeñito, es que en mi casa nunca faltaba el periódico del día. Yo creo que ese fue el primer incentivo que tuve por interesarme en esta profesión», reconoció.

Su éxito en televisión

El contraste entre aquella infancia y la posición que Vallés ocupa actualmente resulta evidente. El niño que jugaba en una calle sin asfaltar de Vallecas terminó convirtiéndose en uno de los periodistas más reconocidos de España.

Su trayectoria profesional le ha llevado a ocupar distintos puestos dentro del mundo de la información hasta convertirse en uno de los rostros principales de los informativos de Antena 3. Desde hace años presenta la edición de la noche, una de las franjas informativas de mayor relevancia de la cadena.

Pero su historia no termina únicamente en su figura. Su hermano José Antonio también siguió el camino del periodismo y ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la información política en Informativos Telecinco. No obstante, él trabaja detrás de las cámaras.