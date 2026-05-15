Britney Spears vuelve a dar la nota: ladra en un restaurante y se pasea con un cuchillo en la mano

Britney Spears ha sido y siempre será uno de los grandes iconos de la música de los 2000. La estadounidense supo conquistar a toda una generación y, desde el lanzamiento de Baby One More Time, el tema que la catapultó a la fama mundial, su rostro pasó a ser conocido en todo el planeta. Eso sí, la vida de la cantante lleva años muy lejos de ser un cuento de hadas. Desde que su padre obtuvo la tutela legal alegando que la artista no podía gestionarse por sí sola, Britney vivió un auténtico calvario donde todo pasaba por el control de su entorno, incluida su fortuna multimillonaria. Aunque durante un tiempo parecía que todo comenzaba a mejorar, las últimas informaciones vuelven a poner el foco sobre el delicado momento que atraviesa.

Durante la batalla judicial contra su padre, Britney Spears tardó apenas media hora en resumir, de una manera durísima, los 13 años de control y abuso psicológico que sufrió. Como bien confesó durante el juicio: Tuve que hacer la gira de 2018 por miedo a mi mánager y a mi padre. Empecé a ensayar, pero era muy duro porque estaba cansada. Ensayaba cuatro días a la semana, dirigía el show, hacía la coreografía y, aun así, me decían que no estaba dando lo suficiente y me obligaron a tomar litio por las mañanas. “Yo no quería la medicación”. Pero incluso antes de aquella explosión pública, Britney ya había protagonizado episodios muy preocupantes que dieron la vuelta al mundo. Desde aquella multa por conducir con uno de sus hijos en el regazo hasta el momento en el que se rapó la cabeza delante de los fotógrafos, la artista llevaba años dejando imágenes que hacían saltar todas las alarmas.

Tras recuperar parcialmente el control de su vida, parecía que Britney Spears comenzaba una nueva etapa. Sin embargo, las polémicas nunca terminaron de desaparecer. La cantante continuó compartiendo vídeos extraños en redes sociales, bailando incluso con cuchillos o anunciando que quería cambiar completamente de vida bajo el nombre de Xila Maria River Red, con la intención de mudarse a México y desaparecer del foco mediático. Un plan que nunca terminó de materializarse. Ahora, la preocupación vuelve a crecer después de que Page Six publicara el testimonio de un cliente que coincidió con ella en el restaurante Blue Dog Tavern, situado en Sherman Oaks, un barrio de Los Ángeles.

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Según relata el testigo, se encontraba cenando junto a un amigo cuando vio entrar a una mujer «detrás de unas gafas de sol» acompañada por otras dos personas. No reconoció inmediatamente a Britney Spears hasta que se quitó las gafas y, a partir de ahí, asegura que comenzó una escena bastante extraña. «La mujer se sentó y empezó a hacer muchos sonidos de ladridos y a tener estallidos constantes», afirmó.

El cliente también asegura que Britney Spears no dejaba de levantarse, sentarse y moverse continuamente por el restaurante, mostrando una actitud nerviosa y errática. Además, relata que en un momento determinado caminó sujetando un cuchillo, algo que inquietó a varios clientes del local. Aunque él mismo aclara que nunca se sintió amenazado, sí explica que otra comensal llegó a afirmar: «Pensé que me iba a apuñalar». Según las informaciones publicadas, la cantante estaba acompañada por dos personas que parecían ser su asistente y un guardaespaldas, que intentaban tranquilizarla constantemente. También aseguran que llegó a encender un cigarrillo dentro del restaurante y que apenas probó la comida.

🚨Britney Spears esteve no Blue Dog Beer Tavern na última noite. Por ser um restaurante dog friendly, o local tem como tradição brincadeiras envolvendo cachorros, incluindo clientes “latindo” no ambiente. Pedimos que vocês vão até o Instagram do restaurante pedir uma nota de… pic.twitter.com/anJrbiC8RA — Britney Online Brasil (@xbritneyonline) May 14, 2026

Tras publicarse la noticia, el portavoz de Britney Spears reaccionó rápidamente calificando el relato como «desproporcionado» y negando que la cantante pusiera en peligro a nadie con el cuchillo. Una nueva polémica que llega en un momento especialmente delicado para la artista y que vuelve a generar preocupación alrededor de una de las estrellas pop más importantes de las últimas décadas.