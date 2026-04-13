Britney Spears ingresa en rehabilitación tras su detención por conducir bajo efectos del alcohol

Durante décadas, el nombre de Britney Spears ha estado ligado a algunos de los mayores éxitos del pop mundial. Pero también a una historia pública marcada por la presión mediática, los problemas personales y una lucha constante por recuperar el control de su propia vida. Ahora, la artista ha decidido ingresar voluntariamente en un centro de rehabilitación, un paso que vuelve a situar su bienestar en el centro del debate sobre su futuro.

La decisión llega apenas semanas después de que la cantante fuera detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias en el condado de Ventura, en California. Su entorno asegura a la revista People que el ingreso responde a una voluntad de afrontar la situación y comenzar un proceso de recuperación.

«Britney actuará conforme a la ley y adoptará las medidas necesarias, y confiamos en que este sea el primer paso hacia el cambio que lleva mucho tiempo necesitando. Esperamos que durante este difícil momento pueda recibir la ayuda y el apoyo que requiere», afirmó su representante en un comunicado difundido este domingo. No es la primera vez que Spears decide dar este paso, pero sí llega en un momento especialmente simbólico: después de años en los que parecía haber recuperado su independencia.

Una historia marcada por la presión

Para muchos fans, el anuncio despierta inevitablemente el recuerdo de los episodios más turbulentos de su vida. Fue en 2007 cuando la estrella protagonizó una de las imágenes más icónicas (y trágicas) de la cultura pop reciente: la noche en la que se rapó la cabeza ante los fotógrafos que la perseguían sin descanso. Aquella escena se convirtió en el símbolo de un colapso público que reflejaba algo más profundo que una simple excentricidad.

Los meses siguientes estuvieron marcados por problemas legales, disputas por la custodia de sus hijos y varios ingresos en centros de salud mental. Finalmente, en 2008, la justicia concedió a su padre, Jamie Spears, la tutela legal sobre la cantante, un régimen que le otorgaba el control de sus finanzas, su carrera e incluso aspectos de su vida personal.

Trece años bajo tutela

Durante más de una década, Spears vivió bajo ese sistema legal que limitaba gran parte de sus decisiones. Mientras continuaba trabajando (grabando discos, realizando giras y manteniendo una residencia en Las Vegas) crecía entre sus seguidores un movimiento que cuestionaba si la artista realmente tenía control sobre su vida.

Ese movimiento, conocido como #FreeBritney, acabaría convirtiéndose en un fenómeno internacional que puso el foco en las tutelas judiciales en Estados Unidos. En 2021, tras años de litigios y testimonios públicos de la cantante denunciando el control que sufría, un juez puso fin a la tutela de su padre. Para muchos, aquella decisión judicial representaba el inicio de una nueva etapa. Spears volvía a ser legalmente dueña de su vida.

La promesa de un nuevo comienzo

Tras recuperar su libertad legal, la cantante trató de reconstruir su vida lejos de las restricciones que había denunciado durante años. Sin embargo, su actitud en redes sociales y algunos episodios personales habían despertado preocupación entre parte de su entorno y de sus seguidores.

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El reciente ingreso en rehabilitación llega en ese contexto: el de una artista que, pese a haber recuperado su independencia, sigue lidiando con las consecuencias de años de exposición pública extrema.