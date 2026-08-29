Beatriz Trapote aumenta la tensión en el culebrón entre Belén Esteban y Juls Janeiro : «Es momento de que saque el dolor que lleva dentro»

La relación de Juls Janeiro con las cámaras no comenzó bien. Hace varios años, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se embolsó una cantidad de seis cifras al reclamar su anonimato y defender su imagen. Años después, la vimos protagonizar una portada en una conocida revista nacional y su relación con los medios comenzó a cambiar. Actualmente, no solo muestra un gran desparpajo delante de las cámaras, sino que tampoco duda en atender a los medios y, mucho menos, en morderse la lengua. Desde que Belén Esteban levantó la veda con los nepo babies, Juls se dio por ofendida. Ahora, el culebrón Esteban-Janeiro ha resurgido y hay varias personas clave que forman parte de él. Una de ellas es Beatriz Trapote, tía de la influencer y una de sus grandes defensoras.

Mientras la historia entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique parecía enterrada, ahora parece que hay una segunda versión que quiere salir a la luz. Entre micros y declaraciones, se han lanzado varios dardos sobre contar aquello que todavía sigue guardado en el cajón y cada uno tiene su verdad. Puede que, en esta nueva temporada, sustituyamos el culebrón de los Pantoja por el de los Esteban-Janeiro. Mientras tanto, la familia no duda en seguir hablando ante los micrófonos de la prensa y Trapote lo ha vuelto a hacer.

Mientras Jesulín y María José Campanario siguen con sus proyectos televisivos, alejados del mundo del corazón, la otra parte de la familia ha optado por otro camino. Mientras Juls habla delante de las cámaras, Trapote ha vuelto a la televisión en De lunes a viernes para defender a su sobrina. En sus últimas declaraciones se nota la confianza que hay entre ellas. «A Julia la he tenido desde los tres añitos… Para mí ha sido mi niña. La veo con ese desparpajo y me encanta».

Eso sí, hay un factor común que existe en cada declaración que sale de la voz del entorno de los Janeiro: el dolor, vinculado a una segunda historia. Beatriz Trapote lo ha dejado claro hablando sobre Juls Janeiro: «Yo creo que es el momento de que ella cuente sus verdades. Es momento también de que saque todo el dolor que lleva dentro y ya está. Que cuente la segunda versión de los hechos, porque creo que hay que contarla».

Cuando Belén Esteban volvía de un viaje, ya lo dejó claro delante de las cámaras y animó a que se contara esa versión, asegurando también que ella tenía cosas que contar. Con la vuelta a la normalidad de la parrilla televisiva y de los programas de corazón, tendremos que esperar a que alguna de las protagonistas decida sentarse en un plató de televisión para contrastar sus historias. Parece que el culebrón de la familia Pantoja tiene sustituto y es el de los Esteban-Janeiro.