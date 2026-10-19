Antonio David y Olga Moreno posan juntos de nuevo: la inesperada imagen que ha dejado el cumpleaños de Rocío Flores

Rocío Flores acaba de soplar las velas de su 30º cumpleaños y, como no podía ser de otra manera, lo ha celebrado por todo lo alto, rodeada de sus seres queridos. Una fecha de lo más especial que ha dejado una imagen que pocos esperaban ver: Antonio David Flores y Olga Moreno, juntos de nuevo. Y es que, dejando a un lado las diferencias que marcaron su separación, ambos han vuelto a coincidir para acompañar a la joven en una jornada muy especial para ella. Ha sido la propia Rocío quien ha querido compartir este inesperado reencuentro a través de su perfil oficial de Instagram, donde, además de dedicar unas emotivas palabras de agradecimiento a quienes han estado a su lado, ha publicado una fotografía familiar que no ha pasado desapercibida. En ella, la cumpleañera aparece posando de lo más sonriente junto a sus hermanos, David y Lola, su padre, Antonio David, y la ex mujer de este, Olga Moreno.

Y es que, aunque es conocida por todas la estrecha relación que Olga mantiene con Rocío Flores, lo que hasta ahora no había trascendido era la aparente cordialidad que también existe entre la sevillana y su ex marido. Al menos, así lo refleja la sorprendente instantánea que han protagonizado, en la que Antonio David aparece con el brazo apoyado sobre los hombros de Olga mientras ambos sonríen a la cámara con total naturalidad. Una estampa que cobra especial significado después de su mediática ruptura y que demuestra que, al menos en ocasiones tan señaladas como esta, ambos son capaces de dejar atrás sus diferencias.

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«Un cumpleaños que siempre guardaré en mi memoria; a pesar de no ser mi mejor momento, he aprendido que la vida siempre te sorprende y que la vida es demasiado bonita como para no aprovecharla. Este cumpleaños ha sido especial. Llevo una semana celebrando la vida con personas que me han aportado demasiadas cosas buenas en pocos días. Jamás pensé sentirme tan arropada y feliz de celebrar la vida con gente así», escribía Rocío.

Añadía que se sentía muy afortunada de tener «a todos los suyos consigo siempre» y que su único objetivo era «exprimir al máximo sus 30». «Comienza una nueva etapa y esta vez no me voy a quedar con las ganas de vivir cada momento. […] Infinitas gracias a todas las personas que me habéis mandado mensajes increíbles», manifestaba.

Cabe destacar que Antonio David Flores y Olga Moreno anunciaron su separación en octubre de 2021 tras más de dos décadas juntos. Según lo publicado, decidieron tomar caminos por separado debido a una crisis prolongada que surgió por la presión mediática a la que estaban expuestos. En estos años, ambos han mantenido otras relaciones sentimentales, pero lo cierto es que, a día de hoy, se desconoce si tienen pareja. Lo que sí se sabe es que, al menos en ocasiones especiales, son capaces de dejar a un lado las diferencias que existen entre ellos.