Acaba de llegar a Netflix y ya está en el Top 1: el thriller español con Luis Zahera y Karra Elejalde que engancha desde el primer momento

Después de Torrente presidente y 53 domingos, parecía que Netflix no podía sorprendernos con otro fenómeno viral del cine español. Pero hace escasos días, el thriller Colisión ha impactado –nunca mejor dicho– en los suscriptores de la «gran N roja», bajo un reclamo por la unanimidad de la prensa especializada. Y es que, estrenada el pasado 30 de octubre, la última película de Daniel Sánchez Arévalo no sólo es el largometraje líder en nuestro país, sino que es uno de los títulos de habla no inglesa más vistos del ranking de la plataforma.

El proyecto es sorprendente. No por la implicación de perfiles como Luis Zahera y Karra Elejalde en un drama criminal, donde estamos de sobra acostumbrados a verlos, sino por el salto temático que ha experimentado Arévalo. El realizador, hijo del reconocido animador y dibujante José Ramón Sánchez Sanz (El desván de la fantasía), había destacado desde el inicio de su carrera por plasmar dramedias familiares de éxito como Primos (2011) o La gran familia española (2013) y aunque sus dos primeras cintas, Azuloscurocasinegro (2006) y Gordos (2009) escondían cierta oscuridad, con el tiempo recuperó la amabilidad tonal incluso en producciones de profundo corte dramático, como Diecisiete (2019) o la miniserie Las de la última fila (2022). Ahora, tras la divertidísima Rondallas, Arévalo recupera su idilio con Netflix y se sumerge de lleno en una atmósfera ajena con Colisión, obteniendo unos resultados sensacionales tanto en la respuesta de la prensa especializada como a nivel de audiencia.

¿De qué trata ‘Colisión’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «En plena crisis económica, un grupo de atracadores asalta un banco de Madrid y desencadena una serie de acontecimientos imprevisibles. Lo que al principio parece un robo más se convierte en un juego de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan evitar algo más que ir a la cárcel».

Escrita por Ramón Campos, responsable de Fariña, El caso Asunta y La viuda negra, Colisión es un formato de película que repite su desarrollo a partir del mismo punto de inflexión, el accidente de tráfico que sufren los implicados en un atraco. Es decir, como si se tratase de la alemana Corre, Lola, corre, el relato nos cuenta las visiones de las cuatro versiones en las que, en cada una de ellas, muere un miembro de la banda y una quinta que actúa de cierre de la historia.

Acompañando a Zahera y Elejalde, el casting se completa con la participación de Laia Costa, Álvaro Cervantes, Tamar Novas, Lluís Homar, Adriana Ozores y Luz Valdenebro, entre otros.

El thriller de Zahera y Elejalde que triunfa en Netflix: más de 10 millones de visualizaciones

Colisión está en el segundo puesto del top 10 global de películas de habla no inglesa, acumulando 10,7 millones de visualizaciones y siendo la primera opción de hasta 25 países esta semana dentro del terminal.

Y en España, por supuesto, es la líder indiscutible de un ranking que en la actualidad queda así: