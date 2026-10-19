Andy opina por primera vez sobre la nariz de Lucas: «Está mejor que antes»

A finales del mes de agosto, Lucas González, el integrante del icónico dúo musical Andy y Lucas, se sometió a una operación en Turquía con la que puso fin a su deformación de la nariz. El artista regresó a España dos semanas después, asegurando que fue todo un éxito la intervención. Más tarde, enseñó el resultado en el programa ¡De viernes! y, ahora, tras varios meses callado, Andy ha roto su silencio para opinar al respecto, a pesar de que a día de hoy, la relación de ambos continúa siendo totalmente nula. Lo ha hecho desde el photocall de los Premios Radiolé, donde, a pesar de que ha dejado claro que quiere mantenerse lejos de la polémica, ha dado alguna que otra pincelada de lo que piensa sobre el nuevo aspecto del que fue su compañero de escenarios durante años.

«De verdad que no lo he visto, eh. Solamente he visto imágenes que han mostrado que la salud, que es lo principal, pues está bien. Incluso mejor que antes. Y bueno, no he visto más, de verdad, porque intento no entrar en ninguna historia más, porque al final creo que no me beneficia, al contrario», expresaba. Unas palabras que han dejado patente de nuevo que la relación de ambos continúa más rota que nunca, ya que con ellas no ha querido profundizar en exceso sobre su nuevo rostro.

Por otro lado, Andy también ha aprovechado su intervención con los micrófonos de Europa Press para destacar que, mientras Lucas acapara titulares por su nueva nariz en esta nueva etapa, él está completamente centrado en su carrera en solitario. «Tengo muchos proyectos muy bonitos de música, y lo demás es la vida de cada uno. Yo no puedo entrar ahí», sentenciaba, dejando entrever que quiere alejarse de todas las polémicas. Además, añadía que se sentía muy agradecido a la música porque, después de todo lo ocurrido en los últimos meses, le sigue permitiendo «estar ahí dando jaleo». «Esto es muy complicado, hay mucha competencia y yo no me puedo quejar. Tengo muchísima suerte», comentaba. Por último, desvelaba que pronto anunciará nuevas fechas de conciertos y que, de momento, tiene previsto visitar Madrid, Barcelona, Santander, Murcia y Zaragoza.

Las declaraciones de Lucas sobre su nariz

A pesar de que su ex compañero se ha limitado a decir que «está mejor que antes», Lucas González sí que ha detallado más cómo se siente tras haber estrenado una nueva nariz. Después de confesar a COOL que «estaba muy contento de cómo había salido todo», el artista desveló en ¡De viernes! «que no podía parar de mirarse en el espejo porque estaba muy feliz».

💣 Lucas González muestra su nariz por primera vez tras su operación en Turquía: Desvela el resultado definitivo de su cambio de imagen. 🪩 #DeViernes

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«Llevo unos retenedores que sostienen para que la nariz se recupere mejor. Tengo que estar con ellos puestos hasta finales de octubre», explicaba por aquel entonces. Por ahora, Lucas no ha vuelto a actualizar su estado de salud, pero todo indica que estaría muy contento de haber conseguido el resultado que tanto tiempo llevaba esperando.