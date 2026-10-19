La confesión de José Coronado sobre su infancia en los años 80: «Mi padre me aconsejó y trabajó para que yo fuese a la universidad»

José Coronado es uno de los rostros más famosos de su generación, pero antes de convertirse en actor tuvo que recorrer un camino bastante diferente al que finalmente marcaría su trayectoria profesional. Durante su juventud comenzó dos carreras universitarias, Derecho y Medicina, sin imaginar todavía que terminaría dedicándose a la interpretación.

El actor ha recordado ahora aquellos años en una entrevista con Rafael Sánchez Casademont con motivo del estreno de El problema final, la adaptación de la novela de Arturo Pérez-Reverte que llega a Netflix. Una conversación en la que Coronado ha repasado algunos aspectos menos conocidos de su juventud y ha explicado cómo vivió las expectativas de sus padres cuando todavía no sabía qué quería hacer con su futuro.

La importancia de tener estudios

La historia de José Coronado conecta con la de muchas familias españolas del siglo XX. Durante décadas, numerosos padres trabajaron durante años para conseguir que sus hijos pudieran acceder a unos estudios que ellos mismos no siempre habían tenido la oportunidad de cursar.

En el caso del actor, su padre sí había pasado por la universidad. Era ingeniero, una circunstancia que, según ha explicado Coronado, influyó en el consejo que recibió durante su juventud. Su progenitor conocía de primera mano las posibilidades que podía ofrecer una formación universitaria y quiso que su hijo también tuviera esa oportunidad.

Sin embargo, el actor insiste en que nunca vivió aquella recomendación como una imposición. «No, presión no, pero sí educación familiar», ha explicado al recordar las conversaciones de aquellos años. Una diferencia importante para Coronado, que siempre ha destacado el respaldo que recibió de sus padres incluso cuando sus planes profesionales fueron cambiando.

Seis años de universidad

José Coronado comenzó dos carreras, aunque no llegó a completar ninguna de ellas. Primero estuvo vinculado a Derecho y Medicina, dos caminos profesionales muy alejados de la interpretación que acabaría convirtiéndose en su verdadera vocación.

Pese a no haber terminado sus estudios universitarios, el actor considera que aquellos años tuvieron una importancia considerable en su vida. Sobre todo, por la disciplina y los hábitos que adquirió durante ese periodo.

«Mi padre era ingeniero y me aconsejó y trabajó para que yo fuese a la universidad. Siempre se lo agradecí porque, aunque no terminé ninguna de las dos carreras, esos seis años de disciplina universitaria me han venido luego bien para mi trayectoria de actor», ha explicado.

Con el paso del tiempo, Coronado ha podido comprobar que aquella etapa no fue inútil, pese a que finalmente no obtuvo un título universitario. La constancia, la responsabilidad y la rutina asociadas a aquellos años terminaron acompañándole cuando comenzó a construir su carrera delante de las cámaras.

El mus, la afición de José Coronado

La sinceridad del actor a la hora de recordar su juventud también deja espacio para la anécdota. José Coronado reconoce que durante aquellos años tenía otras prioridades y que una de ellas era un juego de cartas especialmente popular en España: el mus.

«Es cierto, por eso no acabé ninguna. Era un jugón, lo he sido toda mi vida. Así no aprobaba, claro está», ha confesado con humor. Aquella afición ocupaba buena parte de su tiempo y, según sus propias palabras, no contribuyó precisamente a que pudiera sacar adelante las dos carreras que había comenzado.

Décadas después, el actor mantiene intacta su afición por los juegos, aunque ha cambiado las cartas por un tablero. «Sigo con los juegos, pero ahora estoy más con el ajedrez, me tiene poseído», ha reconocido durante la entrevista.

Coronado contó con el apoyo de sus padres

El rumbo de José Coronado cambió definitivamente cuando decidió apostar por la interpretación. Antes de consolidarse como actor también trabajó como modelo, mientras trataba de encontrar su verdadero camino profesional. Y, según recuerda, sus padres estuvieron a su lado durante todo ese proceso.

«No puedo más que agradecérselo porque di muchos tumbos y dije que iba a ser muchas cosas, médico, abogado, empresario y, al final, acabé de actor», ha señalado. Lejos de plantearle obstáculos, tanto su padre como su madre aceptaron sus diferentes inquietudes y terminaron respaldando su decisión.

Aquella actitud familiar resultó especialmente importante en una etapa en la que Coronado todavía no tenía claro cuál sería su profesión. Su trayectoria demuestra que no siempre existe un camino lineal hacia el éxito y que, en ocasiones, los años de búsqueda y los proyectos que quedan a medias también terminan formando parte de la preparación de una persona.

Quizá nunca llegó a ejercer como médico, abogado o empresario, como llegó a plantearse en aquellos años. Sin embargo, la educación y la disciplina que recibió de su familia terminaron acompañándole en el camino que finalmente escogió. Y José Coronado no olvida que, detrás de aquella formación, estuvo el esfuerzo de un padre que quiso darle las mejores oportunidades posibles.