Maribel Verdú, sobre sus tres pisos: «Llevo trabajando 30 años, no he robado a nadie y todo lo he declarado a Hacienda»

Maribel Verdú vuelve a estar en el centro de la conversación por unas declaraciones sobre su patrimonio inmobiliario que han recuperado protagonismo en los últimos días. La actriz explicó que posee tres pisos y que los bienes que ha conseguido son fruto de décadas de trabajo en el cine, el teatro y la televisión. «No he robado a nadie y todo lo he declarado a Hacienda», afirmó en una entrevista en 2013. Sus palabras se produjeron en plena crisis económica y en medio de las críticas que recibió después de dedicar uno de sus premios Goya a las personas afectadas por los desahucios.

Tres viviendas fruto de décadas de trabajo

«Tengo tres pisos, sí, pero es que llevo trabajando 30 años. Y no tengo nada más», explicó Verdú cuando le preguntaron por sus propiedades. La actriz defendió que sus ingresos procedían de su actividad profesional y puso el foco en la trayectoria que había construido desde la adolescencia. «Todo lo que he ganado haciendo cine, teatro y televisión», añadió, antes de insistir en que había declarado sus ingresos a Hacienda.

La actriz también señaló que los pagos de las productoras quedan registrados, por lo que, según su explicación, los ingresos derivados de sus trabajos interpretativos no son difíciles de rastrear. Lejos de presentar su situación económica como algo excepcional, reconoció que se consideraba una privilegiada por haber podido desarrollar una carrera tan extensa.

La polémica tras dedicar un premio Goya

El origen de aquella conversación estuvo relacionado con la reacción que provocó su discurso al recoger el Goya a mejor actriz por Blancanieves en 2013. La actriz Maribel Verdú dedicó el galardón a quienes habían perdido sus casas, sus ilusiones y su futuro como consecuencia de la crisis económica y de un sistema que consideraba injusto.

Sus palabras suscitaron críticas por su posición económica, pero ella respondió defendiendo que disfrutar de una situación acomodada no impide comprender los problemas de otras personas. En la entrevista recordó que sus propias hermanas y personas cercanas habían atravesado situaciones de desempleo. «¿Qué tiene que ver que seas un privilegiado para sentir empatía?», planteó.

Una carrera consolidada en el cine español

Nacida en Madrid en 1970, Maribel Verdú comenzó a trabajar como actriz siendo adolescente y ha participado en películas como Amantes, Y tu mamá también y El laberinto del fauno. Su trayectoria incluye producciones nacionales e internacionales, además de trabajos en teatro y televisión.

Las declaraciones que ahora vuelven a circular no corresponden a una entrevista reciente, sino a una conversación de hace más de una década. Su reaparición coincide con un debate sobre la vivienda que continúa vigente en España.