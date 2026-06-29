Alba Carrillo y Félix Bolaños: la foto viral en una fiesta que reaviva el debate sobre el circo de la política

En los últimos años, Alba Carrillo ha demostrado una habilidad casi infalible para mantenerse en el centro de la conversación. Da igual si es por una entrevista, un comentario, un nuevo proyecto o una fotografía compartida en Instagram. Sabe perfectamente cómo funciona la maquinaria de las redes sociales y cómo convertir cualquier gesto en noticia. La última prueba ha sido una imagen junto al ministro Félix Bolaños durante un acto institucional celebrado con motivo del Orgullo LGTBIQ+, una publicación que ha provocado un aluvión de comentarios y que vuelve a abrir un debate cada vez más frecuente: ¿dónde termina el compromiso y dónde empieza la estrategia de imagen?

La fotografía, aparentemente inocente, muestra a una Alba Carrillo sonriente, posando con total naturalidad junto al ministro. Bastaron unos minutos para que las redes hicieran el resto. Bromas sobre un posible salto a la política o comentarios sobre su cercanía con el Gobierno comenzaron a circular con la velocidad habitual de internet. Lo curioso es que el verdadero motivo del acto quedó prácticamente eclipsado. Y ahí está el problema. Porque el evento no giraba en torno a ninguna celebrity. Se trataba de un reconocimiento a mujeres que llevan décadas defendiendo los derechos del colectivo LGTBIQ+, muchas de ellas cuando hacerlo suponía exponerse a la discriminación, al rechazo social e incluso a la persecución. Eran ellas las protagonistas. Sin embargo, buena parte de la conversación pública terminó girando alrededor de una fotografía publicada por alguien cuya presencia mediática multiplica cualquier foco.

Alba Carrillo nunca ha escondido su posición ideológica. Lo ha dicho en entrevistas, en televisión y ahora también en su propio espacio digital. Está en su derecho, igual que cualquier ciudadano. El problema aparece cuando esa identificación política empieza a convertirse también en un elemento más de una marca personal construida a golpe de publicaciones, apariciones y titulares.

No es casualidad que, desde su salida de Televisión Española, la modelo haya encontrado en la actualidad política un nuevo territorio donde seguir generando interés. Ha entrevistado a figuras de la izquierda, ha mostrado públicamente su afinidad con determinados dirigentes y cada paso parece consolidar un relato que va mucho más allá del entretenimiento con el que alcanzó la popularidad. Lo llamativo es que este fenómeno tampoco resulta exclusivo de Alba Carrillo. La política lleva tiempo buscando el respaldo de personajes conocidos para ampliar su impacto mediático. Un rostro popular garantiza difusión inmediata, miles de interacciones y una repercusión que, en muchas ocasiones, los propios protagonistas del acto jamás conseguirían por sí solos. Es una estrategia que beneficia a ambas partes.

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Rufián entra en escena: el siguiente paso de Alba Carrillo

La imagen con Félix Bolaños no es un episodio aislado. En las últimas semanas, Alba Carrillo parece decidida a convertir la política en uno de los ejes de su nueva etapa profesional. Tras entrevistar a Irene Montero en El Sótano Club, la presentadora no ocultó su deseo de sentar ahora en su plató a Gabriel Rufián, al que llegó a definir como un invitado «maravilloso». El portavoz de ERC no tardó en recoger el guante y compartió el vídeo en sus redes sociales, un gesto que muchos interpretaron como un guiño a una futura entrevista. Todo forma parte de una estrategia que busca diferenciar su programa del resto de formatos de entretenimiento, pero también consolida la imagen de una Alba Carrillo cada vez más cómoda en el terreno político.

Aunque no nos quieran ni ver, nosotros reiteramos la invitación.@gabrielrufian @IdiazAyuso, ¿Os apuntáis para la nueva temporada?

Presupuesto no TENemos, pero ganas muchas.#ElSótano25J pic.twitter.com/2sNtIoFKt0 — TEN TV (@TENtv) June 25, 2026

Ese cambio de rumbo no tendría nada de extraordinario si no fuera porque, en ocasiones, da la sensación de que la política se convierte en un elemento más del espectáculo. Los políticos buscan nuevos escaparates para llegar a públicos diferentes y los personajes televisivos encuentran en ellos una nueva fuente de titulares. Es un intercambio de intereses que beneficia a ambos, pero que también corre el riesgo de trivializar el debate público, convirtiendo las ideas en contenido viral.