La Reina Sofía recupera una joya comprada en Oviedo y la ciudad la recibe entre vítores

La Reina Sofía ya se encuentra en Oviedo para asistir a uno de los acontecimientos más destacados del otoño en la agenda institucional de la Familia Real: la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026. Doña Sofía ha llegado al Hotel de la Reconquista en torno a las 12:00 horas de este viernes, 23 de octubre, mientras los Reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía participaban en las audiencias previas a la entrega de los galardones. Un año más, la madre del Rey vuelve a acompañar a la Familia Real en una jornada señalada para la institución, en la que la heredera al trono asume un protagonismo especial.

La llegada de la Reina Sofía se ha producido durante una mañana marcada por los encuentros institucionales que preceden a la gran ceremonia de los premios. En el Hotel de la Reconquista, escenario tradicional de estas audiencias, los Reyes y sus hijas han recibido a los galardonados con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo, así como a los distinguidos con las Medallas de Asturias, los títulos de Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos y los premiados en la edición de 2026 de los Princesa de Asturias. La princesa Leonor ha presidido en solitario la audiencia con los galardonados de esta edición, antes de que sus padres se incorporasen a la agenda de actos.

Doña Sofía, por su parte, ha llegado al hotel para participar en el encuentro con los presidentes de los jurados y los miembros de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias. Una agenda intensa que sirve de antesala a la entrega de los galardones y que reúne cada año en la capital asturiana a personalidades de distintos ámbitos de la cultura, la ciencia, el deporte y la sociedad.

Traje azul marino de Alejandro de Miguel y un collar de perlas con historia

Más allá de su presencia en la agenda institucional, la llegada de la Reina Sofía también ha dejado una nueva imagen de su estilo. Para la ocasión, ha apostado por la elegancia de un traje de tres piezas en azul marino, firmado por Alejandro de Miguel, uno de sus diseñadores de cabecera. El conjunto incorpora detalles en color lavanda tanto en la solapa de la americana como en la blusa, un toque de color que suaviza la sobriedad del estilismo. La madre de Felipe VI ha completado el look con unos zapatos de tacón de piel negra y un bolso negro de estilo bandolera, con una solapa ancha y detalles plateados. En la solapa de la chaqueta ha lucido, además, un pequeño broche floral formado por dos flores blancas y varias hojas verdes, un complemento discreto que aporta un toque delicado al conjunto.

Sin embargo, una de las piezas más especiales del estilismo ha sido el collar de perlas que la Reina Sofía ha lucido al cuello y cuya historia está estrechamente ligada a Oviedo. Se trata de una joya adquirida en la joyería Quirós de la capital asturiana, formada por perlas Kasumiga, unas perlas cultivadas de agua dulce originarias del lago Kasumigaura, en Japón, que destacan por sus tonalidades poco habituales, desde el rosa pálido y el rosa intenso hasta el melocotón, el lavanda, el púrpura y el dorado.

En esta ocasión, Doña Sofía ha optado por lucir una única vuelta del collar, aunque la pieza permite crear un efecto de varias vueltas cuando se combinan hasta tres collares. Un detalle con significado especial en una jornada en la que la madre del Rey vuelve a coincidir con Doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en Oviedo, donde la Familia Real se prepara para la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026.