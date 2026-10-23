Hotel de la Reconquista de Oviedo: la historia del antiguo hospicio que se convierte en el corazón de los Premios Princesa de Asturias

El Hotel de la Reconquista es mucho más que uno de los alojamientos más emblemáticos de Oviedo. Tras su imponente fachada barroca se esconde un edificio del siglo XVIII que nació como hospicio para niños huérfanos y que, con el paso de los siglos, se ha convertido en uno de los escenarios más reconocibles de la vida cultural española. Cada octubre, sus salones y patios adquieren un protagonismo especial con motivo de los Premios Princesa de Asturias, cuando reciben a los galardonados y a numerosos representantes de la cultura, la ciencia y el deporte internacional. Declarado Bien de Interés Cultural, este histórico inmueble conserva elementos arquitectónicos y artísticos que permiten descubrir una parte fundamental de la historia de la capital asturiana.

De hospicio del siglo XVIII a hotel de cinco estrellas

La historia del Hotel de la Reconquista comenzó en 1752, cuando se impulsó la construcción de un complejo asistencial por iniciativa de Isidoro Gil de Jaz. El proyecto, diseñado por el arquitecto Pedro Antonio Menéndez de Ambás, estaba destinado a albergar un hospicio y atender a personas necesitadas, entre ellas niños huérfanos. Su función original se mantuvo durante más de dos siglos, hasta que el edificio inició una nueva etapa.

En la década de 1970, el inmueble fue transformado en un establecimiento hotelero, una intervención que permitió conservar buena parte de su arquitectura histórica y adaptar sus instalaciones a un uso diferente. El hotel abrió sus puertas el 4 de junio de 1974 y, un año antes, el edificio había sido declarado Bien de Interés Cultural.

Su fachada de estilo barroco, presidida por un gran escudo de España, es una de sus señas de identidad. En el interior, los patios, las galerías y los salones mantienen el carácter monumental del conjunto, que combina su pasado histórico con las comodidades propias de un alojamiento de cinco estrellas.

Una capilla con una cúpula de 28 metros

Entre los espacios más singulares del hotel destaca la capilla diseñada por Ventura Rodríguez, uno de los arquitectos españoles más relevantes del siglo XVIII. Terminada en 1770, constituye una de las piezas arquitectónicas más destacadas del conjunto.

Su cúpula, que alcanza los 28 metros de altura, sobresale sobre el patio interior y puede contemplarse desde las galerías que rodean este espacio. La capilla presenta una planta octogonal en el exterior y circular en el interior, una combinación que refuerza su singularidad.

El patrimonio del hotel también incluye pinturas, esculturas, tapices y mobiliario histórico. Estos elementos forman parte de la identidad del edificio y permiten apreciar su evolución a lo largo del tiempo, más allá de su función actual como alojamiento y espacio para actos institucionales.

El lugar donde nacieron los Premios Princesa de Asturias

La vinculación del Hotel de la Reconquista con los galardones más importantes de Asturias comenzó en 1980. Ese año, el salón Covadonga acogió la constitución de la Fundación Princesa de Asturias, que desde entonces mantiene una estrecha relación con el establecimiento. El edificio se ha convertido en uno de los principales escenarios de la semana de los premios, que reúne cada otoño en Oviedo a personalidades de distintas disciplinas.

Durante esos días, los galardonados se alojan en el hotel y participan en diferentes encuentros y actos relacionados con la programación. Sus salones acogen reuniones, entrevistas y recepciones, mientras que algunos de sus patios sirven como escenario para anunciar los nombres de los premiados ante los medios de comunicación.

La tradición también tiene una banda sonora propia: las gaitas asturianas reciben a los invitados que llegan a la ciudad, como ha sido el caso de Messi y Antonella. La ceremonia de entrega se celebra en el Teatro Campoamor, pero el Reconquista se mantiene como uno de los puntos neurálgicos de la celebración. En la edición de 2026, figuras como la cantante Patti Smith y el futbolista forman parte de una lista de premiados que vuelve a situar Oviedo en el mapa internacional.

Isabel II, obras de arte y otras curiosidades

El pasado del edificio también está ligado a la historia de la monarquía española. En 1858, Isabel II visitó el antiguo hospicio durante una estancia en Asturias. Su paso por el inmueble permanece asociado al Patio de la Reina, que conserva el recuerdo de aquella visita.

Entre las piezas artísticas que pueden encontrarse en el hotel destacan murales de Joaquín Vaquero Palacios y obras de otros artistas vinculados a Asturias, además de tapices y muebles antiguos. El conjunto conserva también objetos cuyo origen resulta especialmente curioso, como unos bancos tallados procedentes de Portugal que se utilizaban tradicionalmente para uncir bueyes.

A lo largo de su trayectoria hotelera, el establecimiento ha recibido a numerosas personalidades internacionales, entre ellas figuras de la cultura, el cine, la literatura y la ciencia. Su relación con los Premios Princesa de Asturias ha contribuido a consolidar esa proyección exterior, aunque su relevancia no depende únicamente de los visitantes ilustres: el propio edificio constituye uno de los grandes ejemplos del patrimonio arquitectónico de Oviedo.