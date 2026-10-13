Así es el Parador de Ceuta donde se alojan los Reyes en su visita oficial a la ciudad: cuatro estrellas y noches por 290 euros

El Parador de Ceuta, conocido como Parador La Muralla, es uno de los alojamientos más singulares de la ciudad autónoma. Sus cuatro estrellas, su ubicación junto a las Murallas Reales, su piscina exterior y una propuesta gastronómica que combina sabores andaluces y marroquíes lo convierten en un lugar destacado para descubrir este destino. Los Reyes Felipe VI y Letizia pasarán aquí la noche durante su histórica visita oficial a Ceuta, el 13 de octubre de 2026.

Habitaciones con vistas y comodidades modernas

Situado en la céntrica plaza de África, el Parador combina el confort de un hotel contemporáneo con un entorno cargado de historia. Sus habitaciones ofrecen comodidades como aire acondicionado, televisión, minibar, caja fuerte y conexión wifi. El establecimiento también dispone de ascensor, servicios de lavandería y opciones adaptadas para personas con movilidad reducida.

Entre las categorías disponibles figuran habitaciones dobles estándar y superiores. Sin embargo, uno de los espacios más singulares son sus suites instaladas en las antiguas bóvedas del Parque de Artillería. Estas estancias conservan el carácter arquitectónico de las estructuras históricas y ofrecen una experiencia diferente a la de un hotel convencional.

El alojamiento cuenta, además, con una piscina exterior de temporada y un jardín poblado de palmeras, ideal para relajarse después de recorrer la ciudad. Sus salones destacan por la amplitud y una decoración de inspiración andalusí, con lámparas ornamentales y detalles que evocan la influencia cultural del norte de África.

Algunas habitaciones ofrecen vistas al Mediterráneo, mientras que otras se orientan hacia los jardines interiores. Esta variedad permite elegir entre paisajes marítimos y rincones más tranquilos.

Una ubicación privilegiada en el centro histórico

La localización es uno de sus principales atractivos. Desde el Parador se puede llegar caminando a lugares emblemáticos como la Catedral de Santa María de la Asunción, el Santuario de Nuestra Señora de África y el Palacio de la Asamblea.

El hotel se encuentra junto a las Murallas Reales, un conjunto defensivo que constituye uno de los símbolos patrimoniales de Ceuta. Desde sus alrededores se contemplan el Foso Real, el monte Hacho y las aguas del estrecho de Gibraltar. En jornadas despejadas, también es posible divisar la costa peninsular.

Esta ubicación permite explorar buena parte del centro histórico sin necesidad de utilizar el coche, lo que convierte al establecimiento en una opción interesante tanto para escapadas culturales como para viajes de descanso.

Gastronomía con sabor andaluz y marroquí

El restaurante del Parador ofrece una cocina regional que refleja la identidad multicultural de Ceuta. Los pescados y mariscos ocupan un lugar destacado en la carta, junto a recetas tradicionales y elaboraciones inspiradas en la gastronomía magrebí.

Entre las especialidades figuran el arroz caldoso a la marinera, el pez espada a la rigamonti, las frituras de pescado y el rabo de toro estofado. La propuesta se completa con platos como la breua de pollo y el tajín de picantón a la moruna con limón confitado y aceitunas.

Para el postre, la repostería artesanal aporta el toque dulce, con elaboraciones tradicionales como las chuparquías. La combinación de productos del mar, recetas andaluzas y sabores marroquíes convierte la experiencia gastronómica en una parte esencial de la estancia.

¿Cuánto cuesta la mejor habitación?

Alojarse en el Parador de Ceuta cuesta 290,80 euros por noche en una habitación doble estándar, según el precio consultado. Este importe permite disfrutar de un hotel de cuatro estrellas situado en pleno centro histórico, junto a las Murallas Reales y con acceso a servicios como piscina exterior, jardín con palmeras y restaurante de cocina regional. La tarifa puede variar en función de las fechas y la disponibilidad, por lo que conviene comprobar el precio al realizar la reserva.