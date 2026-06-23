Después de recuperar su apellido, Pablo de Grecia consigue algo aún más difícil: reunir a sus hijos

Si pensabas que pertenecer a una familia real significa vivir permanentemente rodeado de coronas, recepciones oficiales y rígidos protocolos, quizá deberías echar un vistazo a la última foto familiar de Pablo de Grecia. Porque, al final, incluso los royals tienen los mismos problemas que cualquier padre de familia numerosa: conseguir que todos los hijos coincidan el mismo día en la misma mesa parece una misión casi imposible.

Y precisamente eso es lo que ha logrado el hijo del difunto Constantino II de Grecia durante la celebración del Día del Padre en Estados Unidos. Una fecha especialmente emotiva que reunió en Nueva York a buena parte de su clan y que dejó una de esas estampas familiares que recuerdan que, detrás de los títulos nobiliarios, también hay padres orgullosos y grupos de WhatsApp familiares echando humo para cuadrar agendas.

La encargada de compartir el momento fue Marie-Chantal Miller, esposa de Pablo de Grecia, que felicitó públicamente a su marido con un cariñoso mensaje en Instagram: «Feliz Día del Padre, papá. Te queremos». Pero el detalle más tierno llegó después, cuando publicó una colección de fotografías antiguas en las que aparecía Pablo junto a cada uno de sus hijos cuando eran bebés.

El milagro de reunir a cuatro de cinco hijos

Olympia de Grecia, la mayor de los hermanos, y los tres pequeños de la familia, Aristides, Odysseas y Achileas, consiguieron regresar al hogar familiar para celebrar la jornada junto a sus padres.

El único ausente fue Constantino Alexios, el primogénito y heredero de la extinta corona helena. Una ausencia que no sorprendió demasiado, teniendo en cuenta que el joven lleva años construyendo su propio camino entre estudios, proyectos audiovisuales y una intensa conexión con Grecia, país al que ha intentado acercarse cada vez más en los últimos años.

Mientras tanto, sus hermanos sí pudieron sentarse a la mesa en una reunión que tuvo mucho más de comida familiar que de encuentro institucional. Nada de grandes ceremonias.

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De décadas en el exilio a recuperar oficialmente su apellido

La imagen familiar llega además en un momento especialmente significativo para los Grecia. Tras más de tres décadas de disputas legales y una larga etapa marcada por el exilio, la antigua familia real griega recuperó oficialmente su nacionalidad y ciudadanía en diciembre de 2024. Un paso histórico que puso fin a una situación que se había prolongado durante años.

La normalización continuó este mismo 2026, cuando la justicia helena confirmó en abril que el uso legal de su apellido era plenamente válido, cerrando definitivamente uno de los capítulos más complejos para la familia.

Resulta casi irónico que, después de tantos años de batallas administrativas para recuperar una identidad oficial, la fotografía que mejor resume este nuevo momento no sea una imagen institucional, sino una comida familiar en Nueva York con hijos que vienen y van, recuerdos de infancia compartidos en redes sociales y una tarta casera como protagonista.