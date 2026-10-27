Meghan Markle prepara su desembarco en Australia: su regreso a la televisión y la duda sobre Harry y los niños

Meghan Markle vuelve a acaparar titulares con un nuevo proyecto profesional que la llevará hasta Australia y que podría implicar un cambio temporal en la organización de su vida familiar. La duquesa de Sussex se incorpora como jueza a la edición infantil de MasterChef Australia, un formato que encaja con su apuesta por la gastronomía y el estilo de vida y que le permitirá recuperar su presencia ante las cámaras en un momento especialmente delicado en el plano personal. Las grabaciones, previstas para la primera mitad de 2027 en Melbourne, mantendrán a Meghan alejada de Reino Unido durante varias semanas y plantean una incógnita: si el príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet, viajarán con ella para acompañarla durante esta nueva etapa.

El anuncio llega apenas unos meses después de que los duques de Sussex trasladaran su residencia de California a Reino Unido, en agosto de 2026, y en un momento especialmente delicado para Meghan. Mientras la duquesa prepara su regreso a la televisión, su familia vuelve a estar en el foco mediático por las graves acusaciones que afectan a su padre, Thomas Markle, investigado por un presunto caso de posesión de material de abuso sexual infantil. La denuncia habría partido de su propio hijo, después de encontrar material en la vivienda de su padre en Filipinas. Se trata de acusaciones que deben enmarcarse en el proceso de investigación y que Thomas Markle niega.

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Meghan Markle rompió su relación con su padre en 2018 y, desde entonces, ambos han permanecido distanciados. La nueva polémica vuelve a situar esa ruptura en el centro de la actualidad, aunque la duquesa continúa desarrollando una trayectoria profesional propia, alejada de las obligaciones institucionales de la monarquía británica. Desde que abandonó sus funciones oficiales junto al príncipe Harry, ha explorado distintas vías para consolidar su imagen pública, desde la producción audiovisual hasta sus iniciativas empresariales vinculadas a la cocina, el hogar y el estilo de vida. Ahora, su fichaje por el concurso australiano le brinda una nueva oportunidad para seguir desarrollando esa faceta ante una audiencia internacional.

Su regreso a la televisión australiana no parte de cero. En abril de 2026, Meghan participó como invitada especial en la versión adulta de MasterChef Australia durante el viaje que realizó al país junto al príncipe Harry. La visita incluyó compromisos relacionados con los Juegos Invictus y despertó una gran expectación, especialmente por los paralelismos que algunos de sus actos tuvieron con las antiguas giras oficiales de los Sussex. La aparición sorpresa de la duquesa en el concurso fue uno de los momentos más comentados de aquella estancia. Durante la grabación, además, el príncipe Harry protagonizó una videollamada que sorprendió a los concursantes y dejó ver la complicidad de la pareja ante las cámaras.

Aquella experiencia parece haber allanado el camino para su incorporación al formato infantil, donde Meghan tendrá una presencia mucho más continuada. La duquesa compartirá el panel de jueces con Poh Ling Yeow, cocinera y personalidad televisiva australiana que se dio a conocer tras quedar segunda en la primera temporada de la edición original del programa, en 2009. La versión infantil de MasterChef Australia regresará después de haber dejado de producirse en 2020 y reunirá a jóvenes aspirantes dispuestos a demostrar sus habilidades culinarias.

La propia Meghan ha manifestado su entusiasmo por esta nueva oportunidad a través de un comunicado. «Pasé un tiempo increíble con todo el equipo de MasterChef el pasado mes de abril, así que cuando me propusieron volver y trabajar con este grupo de jóvenes talentos, fue un sí muy fácil», ha explicado. «Me encanta cocinar con mis propios hijos, así que ver lo que estas jóvenes estrellas crean en la cocina va a ser muy divertido. No puedo esperar a ver qué preparan», ha añadido, dejando claro que la temática del concurso conecta con una de sus grandes aficiones personales.

La gran incógnita ahora está en la organización de la vida familiar durante las grabaciones. Aunque todavía no se han concretado las fechas exactas ni se ha confirmado oficialmente que Archie y Lilibet acompañen a su madre a Australia, la duración del compromiso abre la posibilidad de que los pequeños pasen parte de ese tiempo junto a ella en Melbourne. El príncipe Harry y Meghan han insistido en distintas ocasiones en la importancia de conciliar sus compromisos profesionales con la crianza de sus hijos. En una entrevista reciente sobre salud mental, Harry explicó que ambos siguen una regla familiar según la cual ninguno debería pasar más de diez días fuera de casa por motivos laborales.

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De producirse ese traslado, la familia tendría que adaptar temporalmente su rutina a las exigencias de la producción y al calendario escolar de los niños. Las vacaciones en Australia no coinciden necesariamente con las de Reino Unido, por lo que las fechas de grabación serán determinantes para saber si Archie y Lilibet pueden viajar con su madre sin alterar sus compromisos académicos. Por ahora, los detalles de esta posible estancia familiar siguen sin confirmarse.

Tampoco han trascendido las condiciones económicas del acuerdo con la cadena australiana ni la duración definitiva del compromiso de Meghan. Sí se conoce, sin embargo, el objetivo profesional que hay detrás de este movimiento: reforzar su presencia en televisión y consolidar su apuesta por el entretenimiento, la gastronomía y el estilo de vida. Su regreso a MasterChef Australia supone así un nuevo paso en la construcción de una carrera propia, en la que ha buscado distanciarse de su anterior papel institucional sin renunciar a la repercusión mediática que acompaña a su condición de duquesa de Sussex.