El padre de Meghan Markle, contra las cuerdas: admite que contrató prostitutas en Filipinas pero niega las acusaciones de abusos a menores

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, ha roto su silencio después de que las autoridades filipinas confirmaran el hallazgo de una importante cantidad de material de pornografía infantil en su antigua residencia de Cebú. El padre de la duquesa de Sussex ha reconocido que contrató los servicios de prostitutas durante sus viajes al país asiático, pero niega tajantemente haber mantenido relaciones sexuales con menores de edad o estar implicado en los presuntos delitos que se investigan. «Nunca he mantenido relaciones sexuales con nadie menor de 18 años», ha asegurado en declaraciones al diario británico Daily Mail, en las que también ha cuestionado el origen de las imágenes y ha denunciado que está siendo víctima de una acusación falsa.

La polémica estalló después de que Thomas Markle Jr., hermano de Meghan e hijo del investigado, denunciara el supuesto hallazgo de cientos de imágenes de abusos sexuales a menores en la antigua vivienda de su padre en Filipinas. Según las informaciones publicadas por The Sun y Daily Mail, el material habría aparecido en varias cajas que se encontraban en la propiedad. Tras recibir la información, la Policía Nacional de Filipinas inspeccionó el inmueble y localizó, según confirmó el ministro del Interior del país, Jonvic Remulla, una «importante cantidad de material pornográfico infantil», además de un ordenador portátil.

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El dispositivo electrónico está siendo sometido a un análisis forense para determinar el contenido de los archivos y esclarecer las circunstancias del supuesto hallazgo. «Dispondremos de los resultados completos en el plazo de una semana», explicó Remulla a la agencia AFP. Por el momento, la investigación continúa abierta y las acusaciones contra Thomas Markle no constituyen una condena ni permiten dar por acreditada su responsabilidad en los hechos.

En sus declaraciones, el padre de Meghan ha reconocido que viajó a Filipinas en varias ocasiones antes de instalarse allí y que durante esas visitas mantuvo relaciones sexuales con prostitutas. «Me gustan las mujeres asiáticas, pero eso no es un delito», ha afirmado. Sin embargo, ha rechazado cualquier relación con las imágenes que supuestamente han encontrado las autoridades y ha negado ser el hombre que aparece en una de las fotografías descritas por el periódico británico, en la que presuntamente se estaría cometiendo un abuso sexual contra una niña. «Nunca he aparecido en una fotografía como esa», ha sostenido.

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Thomas Markle también defiende que el material podría haber sido colocado en su vivienda por terceras personas. El padre de la duquesa de Sussex considera que se le está señalando sin haber tenido la oportunidad de defenderse y califica las acusaciones de «mentiras». Además, sospecha que su hijo podría estar detrás de la carta que llegó a la Policía Metropolitana de Londres con información sobre su supuesto comportamiento, aunque no ha presentado pruebas que respalden esta hipótesis.

Meghan Markle, «profundamente consternada» por las acusaciones contra su padre

Meghan Markle se ha declarado «profundamente consternada» por las acusaciones contra su padre, Thomas Markle, con quien no mantiene relación desde 2018, y ha defendido que su decisión de impedir que tenga contacto con sus hijos, Archie y Lilibet, responde a su deseo de protegerlos. La duquesa de Sussex también ha recordado que tuvo conocimiento de una carta con acusaciones «inquietantes y preocupantes» sobre su progenitor, recibida por la Policía Metropolitana de Londres en enero de 2019 y trasladada posteriormente a la oficina de los duques, aunque no se remitió a otras fuerzas policiales. Scotland Yard está valorando si debe someter su actuación a una revisión, mientras un portavoz de la pareja ha reconocido que Meghan podría haber confundido la fecha exacta en la que conoció la información.

La polémica reabre así una ruptura familiar que se remonta a los meses previos a su boda con el príncipe Harry, a la que Thomas no acudió por problemas de salud y tras verse envuelto en una controversia por unas fotografías pactadas con los paparazis. Desde entonces, el padre de Meghan no ha conocido personalmente a sus nietos, pese a haber expresado públicamente su deseo de recuperar el contacto con ellos. Ahora, mientras Thomas niega las acusaciones y asegura que no ha tenido oportunidad de defenderse, las autoridades filipinas analizan el material presuntamente hallado en su antigua residencia de Cebú, después de que su hijo, Thomas Markle Jr., alertara a la policía. La investigación deberá esclarecer el origen y la naturaleza de los archivos y determinar si existe alguna responsabilidad penal. Meghan, por su parte, ha reiterado que su prioridad es la seguridad de sus hijos y ha expresado su deseo de que se haga justicia.