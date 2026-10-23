El padre de Meghan Markle, investigado por una presunta posesión de pornografía infantil tras la denuncia de su hijo

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, está siendo investigado por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil después de que su hijo, Thomas Markle Jr., de 60 años, lo denunciara ante las autoridades. Según publica el diario británico The Sun, el hombre, de 82 años, habría encontrado cientos de imágenes y vídeos de contenido ilegal en la vivienda de su padre en Cebú, Filipinas. Unas graves acusaciones que han provocado un nuevo enfrentamiento familiar y que su hija Samantha Markle, hermanastra de la duquesa de Sussex, ha negado tajantemente, al asegurar que su hermano estaría intentando perjudicar a su progenitor para obtener dinero.

Según el relato de Thomas Markle Jr. recogido por el citado medio, el hallazgo se produjo cuando buscaba un teléfono para su pareja. En ese momento, habría descubierto varias cajas con imágenes que describió como «repugnantes», además de dispositivos electrónicos que contendrían más material. El hijo de Thomas Markle asegura que, tras examinar parte de ese contenido, decidió denunciar a su padre al considerar que podía tratarse de material ilegal. «Cuando encontré este material, me horroricé y no tuve más remedio que denunciar a mi padre», declaró a The Sun. «Lo he apoyado, cuidado y ayudado durante años, pero eso se acaba ahora. No volveré a hablar con mi padre jamás, a menos que me llamen a declarar en su contra», añadió.

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De acuerdo con las informaciones publicadas, Thomas Markle Jr. habría encontrado cientos de imágenes en cuatro cajas y, posteriormente, habría solicitado ayuda a un técnico informático local para acceder a tres discos duros. El denunciante también sostiene que comunicó el hallazgo a distintas autoridades y organismos estadounidenses, entre ellos el FBI, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y la policía estatal de Pensilvania. Según The Sun, el FBI confirmó haber recibido una declaración jurada relacionada con el caso y estaría preparado para iniciar sus propias pesquisas. Por el momento, las acusaciones deben entenderse como presuntas y no constituyen una prueba de culpabilidad. Además, el alcance de las investigaciones y la eventual existencia de responsabilidades penales deben ser determinados por las autoridades competentes.

«Lo que vi me revolvió el estómago; me arrojaron todo aquello encima y no sabía qué hacer», aseguró Thomas Markle Jr. en sus declaraciones al periódico británico. Según su versión, inicialmente no supo cómo actuar ante el material que había encontrado, pero terminó considerando que debía informar a las autoridades. «Enseguida supe que era totalmente ilegal y que acabaría en la cárcel por mucho tiempo si no me deshacía de ello. Me sentí traicionado, enfadado y asqueado, y me di cuenta de que tenía que denunciarlo», sostuvo. La denuncia supone una ruptura especialmente significativa en una relación familiar marcada durante los últimos años por los problemas de salud de Thomas Markle y los cambios de residencia.

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Meghan Markle, distanciada de su padre desde su boda con Harry

Meghan Markle permanece distanciada de su padre desde 2018, cuando se rompió su relación durante los preparativos de su boda con el príncipe Harry. Los duques de Sussex no se han pronunciado sobre las últimas acusaciones, aunque una fuente cercana a Meghan declaró a The Sun: «Ahora quizás la gente por fin entienda por qué no ha tenido nada que ver con su padre desde 2018».

Thomas Markle tenía previsto acompañar a su hija al altar en la boda celebrada el 19 de mayo de 2018, en Windsor, pero finalmente no asistió tras la polémica por unas fotografías pactadas con un paparazzi. Fue el entonces príncipe Carlos, actual Rey Carlos III, quien acompañó a Meghan durante parte del recorrido. Desde entonces, padre e hija no han restablecido públicamente su relación y Thomas tampoco mantiene contacto con sus nietos, Archie y Lilibet. Por el momento, se desconoce si Meghan y Harry tomarán posición ante la investigación.