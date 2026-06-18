María Hervás confiesa su flechazo con la Reina Letizia: «Me enamoré de ella aquella noche»

María Hervás ha hecho una reveladora confesión sobre su cercanía con la Reina Letizia. Sabido es que la mujer de Felipe VI siempre trata de conocer la trayectoria de las personas con las que coincide en su día a día. Esto precisamente le ocurrió hace unos años con la actual novia de Dani Martín, con la que pudo conversar en una cita institucional que, según la actriz, parecía más un encuentro entre dos amigas en un bar en el centro de Madrid.

María Hervás revela su conversación más surrealista con la Reina Letizia

La protagonista de Machos Alfa, que lleva más de dos décadas desarrollando su carrera como intérprete, ha acudido al programa Hoy por Hoy, de la Cadena Ser, donde ha hecho una reveladora confesión sobre la Reina Letizia que no ha tardado en hacerse viral.

💘 «A mí me gustó ella. Pero me gustó en plan de que fue mi crush. Me habría ido con ella a cenar. Me enamoré un poco de ella aquella noche» 😍 María Hervás sufrió un flechazo enorme con la reina Letizia. Pero hasta el punto de quedar totalmente prendida. pic.twitter.com/svsXhW9DuC — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) June 18, 2026

Fiel a su naturalidad, Hervás ha contado que se quedó completamente impactada cuando conoció a la Reina Letizia, con la que coincidió en el 2022 en el marco del Premio Princesa Girona de las Artes en 2022: «A mí me gustó ella, pero me gustó en plan de que fue mi crush. Yo me habría ido con ella a cenar y luego me habría cogido un avión».

Un comentario que ha causado la carcajada en el estudio de radio y que ha querido matizar: «A ver, quiero decir… No es necesario explicar esto porque creo que forma parte de la intimidad y la libertad de cada uno. A mí me gustan los hombres, pero yo me enamoré un poco de ella aquella noche. A mí me parece de las mujeres más atractivas que he conocido en mi vida».

Según Hervás, la mujer de Felipe VI es, «una mujer extraordinariamente inteligente, atractiva, divertidísima y muy cálida. Ella todo el rato me tocaba el brazo y yo me ponía nerviosa». Además, ha relatado cómo fue su conversación privada, que no ha dudado en hacer pública para, de esta manera, mostrar la cara más natural de la mujer más conocida de España: «Recuerdo que estuvimos hablando muchísimo rato y hubo un momento que me dijo: ‘María, creo que por protocolo voy a abrir un poco la conversación porque me van a regañar’. Hubo momentos en los que teníamos tanta complicidad que le llegué a decir: ‘No claro, tía’. Y yo: ‘Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón’. Y me dijo: ‘¿Por qué? María, por favor, ¿eh? No pierdas la naturalidad que me está dando la vida ahora mismo’».

Esta no es la primera vez que María Hervás habla sobre la Reina y muestra su admiración pública. Aunque en esta ocasión ya ha contado los entresijos de este encuentro, también dio pinceladas poco tiempo después de recibir el Premio Princesa de Girona en 2022, cuando definió a la esposa de Felipe VI como una mujer, «excepcionalmente cercana y atenta».