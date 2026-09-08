La Justicia prorroga la detención de Marius Borg y mantiene sus controles de drogas

La imagen de Marius Borg Høiby portando el féretro del rey Harald ha dejado una de las escenas más llamativas de los últimos días en Noruega. El joven, hijo de la reina Mette-Marit y sin título ni funciones oficiales dentro de la Corona, salió de su régimen de vigilancia electrónica para acompañar a la familia en la despedida del monarca.

Marius caminó junto a varios miembros de la familia real durante el traslado del féretro en el Palacio Real de Oslo. La escena adquiere una dimensión especialmente significativa por la situación judicial que atraviesa el joven de 29 años: actualmente permanece bajo custodia con control electrónico, después de haber sido condenado este año a cuatro años de prisión por diversos delitos. La sentencia ha sido recurrida.

La fotografía en la que aparece sujetando el féretro resume, de alguna manera, la compleja relación de Marius con la familia real noruega. Aunque no es hijo biológico de Harald y nunca ha formado parte oficialmente de la institución, creció junto a Mette-Marit desde que ella inició su relación con el entonces príncipe Haakon. Durante años, Harald lo trató como a uno más de sus nietos.

Por eso, las autoridades noruegas permitieron que Marius pudiera despedirse del rey. Primero obtuvo autorización para visitarlo cuando permanecía ingresado en el hospital y posteriormente recibió permiso para participar en los actos vinculados a sus exequias. Finalmente, también se le ha autorizado a acudir al funeral de Estado.

La situación contrasta de forma evidente con su realidad judicial. El Tribunal de Distrito de Oslo ha prorrogado ahora durante otras cuatro semanas su prisión preventiva bajo vigilancia electrónica, por lo que podrá permanecer bajo custodia hasta el próximo 5 de octubre. La medida implica que debe permanecer en los lugares establecidos, principalmente en su domicilio, salvo determinadas salidas autorizadas. Además, continúa obligado a someterse a controles de drogas.

Según ha informado el diario noruego Aftenposten, Marius había aceptado previamente continuar bajo este régimen de vigilancia electrónica. La decisión evita que el debate sobre su situación judicial coincida de lleno con los actos de despedida del rey Harald.

La escena del féretro, por tanto, no es una imagen más del funeral. Muestra a un joven que, pese a encontrarse inmerso en uno de los episodios judiciales más controvertidos que ha afectado a la familia real noruega, mantiene un vínculo familiar con el monarca fallecido.

Marius no ocupa un lugar institucional en la Corona ni forma parte de la línea de sucesión, pero Harald siempre lo mantuvo cerca de la familia. Y en su despedida, bajo un permiso excepcional y con su situación judicial todavía abierta, volvió a ocupar durante unos minutos un lugar junto a los miembros de la Casa Real.