La infanta Sofía marca tendencia otra vez: el look viral con el que cierra los premios Princesa de Gerona

Tras deslumbrar en la gala de los premios Princesa de Girona 2026 celebrada la noche anterior en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la princesa Leonor y la infanta Sofía han retomado este miércoles su agenda institucional en Cataluña con una de las citas más simbólicas del viaje. Las hijas de los Reyes han protagonizado una aparición en solitario en el conjunto arqueológico de Empúries, en la Costa Brava, donde han conocido de primera mano el trabajo de los jóvenes arqueólogos que participan en las excavaciones de este histórico enclave grecorromano.

Aunque la gran protagonista institucional de estos premios sigue siendo la heredera al trono, la infanta Sofía ha vuelto a captar todas las miradas. En apenas unos años ha pasado de ocupar un discreto segundo plano a convertirse en uno de los rostros más seguidos de la Familia Real. Cada una de sus apariciones despierta un enorme interés y sus estilismos son analizados al detalle, reflejando una evolución cada vez más evidente hacia una imagen propia, sofisticada y acorde a su edad.

Para poner el broche de oro a su paso por los premios Princesa de Gerona 2026, la infanta Sofía ha apostado por un estilismo relajado y muy veraniego firmado por Rivera. La hija menor de Felipe VI y la reina Letizia ha recuperado una blusa blanca asimétrica de manga francesa que ya había estrenado el pasado año, de la marca española Rivera, y la ha combinado con unos pantalones fluidos en color celeste (también de la misma firma). Como calzado, ha vuelto a confiar en unas alpargatas planas en tono beige, un modelo cómodo y fresco que demuestra que la elegancia no siempre necesita altura. Ha completado el conjunto con la melena suelta y un llamativo anillo perteneciente al joyero de la reina Letizia, aportando un discreto guiño familiar a un look tan sencillo como acertado.

La visita a Empúries ha permitido a Leonor y Sofía recorrer algunos de los espacios más emblemáticos del yacimiento arqueológico, desde la antigua ciudad griega hasta la romana, conociendo los trabajos de excavación que realizan los alumnos del prestigioso curso internacional de arqueología que este año celebra su 80.ª edición. Las hermanas también han visitado el Museo Arqueológico de Empúries antes de reencontrarse con los Reyes para participar en la reunión del Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona.

Con este acto concluye la agenda de la Familia Real en Cataluña, una visita marcada por el protagonismo creciente de la princesa Leonor y por la consolidación de la infanta Sofía como uno de los grandes referentes de estilo de la nueva generación ‘royal’. Tras varias jornadas de intensa actividad institucional y una sucesión de estilismos muy aplaudidos, la benjamina de la Familia Real vuelve a demostrar que ha encontrado su propio espacio, combinando naturalidad, sencillez y una imagen cada vez más definida.