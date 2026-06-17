El ‘refill’ conquista la belleza: por qué rellenar un perfume o una crema puede cambiar toda una industria

La sostenibilidad en el sector de la belleza ya no se mide únicamente por ingredientes naturales o fórmulas respetuosas con el medio ambiente. La conversación ha cambiado de escala. Ahora también habla de envases, de residuos y de cómo consumimos productos que forman parte de nuestra rutina diaria. En este contexto, el refill o formato de recarga se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la transformación que vive la industria cosmética.

Con motivo del Día Mundial del Refill, celebrado el pasado 16 de junio, asistimos a la tercera edición de #ÚneteAlMovimientoRefill, la mayor campaña corporativa de sostenibilidad impulsada por L’Oréal Groupe en torno a los formatos recargables. Un encuentro que reunió en Madrid a representantes del sector para debatir sobre uno de los grandes retos de los próximos años: conseguir que rellenar un producto sea tan habitual como comprarlo por primera vez.

La jornada, moderada por la periodista Ana de Santos, contó con la participación de José Luis Moreno de Castro, director de Innovación de Ecoembes, y Susana Arranz, directora general de Stanpa, quienes analizaron cómo está evolucionando el consumo sostenible en España y qué papel desempeña la industria de la belleza en este cambio de paradigma.

Uno de los datos que más llamó la atención durante el encuentro fue el peso que tiene España en el mapa internacional de la cosmética. Nuestro país se ha consolidado como el segundo exportador mundial de perfumes y uno de los grandes referentes europeos en cosmética, sólo por detrás de Francia en determinadas categorías. Una posición privilegiada que implica también una enorme responsabilidad en materia de envases, frascos y materiales de embalaje.

Si millones de productos salen cada año de las fábricas españolas hacia todo el mundo, reducir el impacto de cada envase se convierte en una cuestión estratégica. Precisamente ahí es donde entran en juego los sistemas de recarga.

Más allá de una tendencia puntual, los expertos coincidieron en que el refill representa una nueva forma de entender el consumo. El objetivo es sencillo: conservar el envase original y sustituir únicamente el contenido cuando se termina el producto. Un gesto aparentemente pequeño que permite reducir significativamente el uso de vidrio, plástico, metal y cartón.

La industria parece haber entendido el mensaje. Cada vez más marcas incorporan versiones recargables de perfumes, tratamientos faciales o productos capilares, acercando esta opción a consumidores que buscan alternativas más sostenibles sin renunciar a la calidad o la experiencia de uso.

Además, los datos reflejan que el interés por este tipo de formatos continúa creciendo. La sostenibilidad ya forma parte de la decisión de compra de un consumidor cada vez más informado, que quiere entender el impacto real de aquello que consume y exige soluciones prácticas para reducirlo.

La gran incógnita ya no es si el refill funcionará, sino cuándo dejará de ser una alternativa para convertirse en la norma. Y precisamente ese fue uno de los mensajes que más se repitió durante la jornada: el futuro pasa por hacer que la opción sostenible sea también la más accesible, visible y sencilla para el consumidor.

Porque, al fin y al cabo, la revolución de la belleza sostenible no llegará únicamente a través de grandes innovaciones tecnológicas. También dependerá de pequeños gestos cotidianos. Como rellenar un perfume en lugar de comprar un frasco nuevo.