El protector solar con colágeno que usa Gemma Pinto: es ligero, natural y hace efecto ‘buena cara’

Gemma Pinto tiene el protector solar con colágeno que mejor queda, con algunos elementos que nos proporcionarán un efecto buena cara. En verano especialmente, aunque siguiendo a los expertos y en busca de una piel más saludable, lo ideal, es llevar siempre un buen protector solar. La piel de nuestro rostro es la que está más expuesta a una serie de elementos que pueden hacerla especialmente vulnerable, sobre todo, si estamos ante una ola de calor, salir a la calle nos hace estar especialmente preparados para cuidarnos un poco más.

En esencia lo que queremos es empezar a tener en nuestro poder una serie de básicos. Ya sea en verano o en invierno, un buen protector solar es recomendable y necesario. La joven Gemma Pinto no duda en tener uno de lo más especial, con colágeno incorporado. Un elemento que puede ayudar a nuestra piel más de lo que nos imaginaríamos. Una palabra que va más de la hidratación diaria, sino que también mezcla esta necesidad de protección que cada pequeño gesto se multiplica. Es natural y ese es el detalle que lo hace ser una apuesta segura.

Es ligero, natural y hace efecto buena cara

Un protector solar que sea ligero es algo que vamos a necesitar, nuestra piel necesita respirar en estos días en los que el tiempo se acaba convirtiendo en un problema. Estaremos a merced de una serie de cambios importantes que quizás queremos incorporar desde ya mismo.

Un elemento que tiene en los ingredientes naturales como la base de un cuidado integral. Nos hemos dado cuenta de que estos pequeños gestos con los que afrontamos el día a día puede ser esencial. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de un detalle que será esencial.

Nuestra piel es un elemento que vamos a cuidar desde el momento cero, con lo cual, tocará empezar a pensar en estos detalles que pueden acabar siendo los que mejor se adaptarán a nuestro día a día. Un pequeño gesto que puede necesitar nuestra piel y que le dará el acabado que necesitamos.

Este efecto buena cara es el detalle final, cuando además de protegernos corrige determinadas imperfecciones que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es hora de seguir los consejos de una joven que se gana la vida con su físico, una Gemma Pinto que se cuida al máximo.

Este es el protector sola con colágeno que usa Gemma Pinto

Por un precio de risa, poco más de 15 euros nos llevaremos un protector solar de una marca que destaca entre las influencers y expertas en belleza. Una opción que siempre podemos llevar en el bolso y que nos proporcionará todo tipo de elementos necesarios para nuestro día a día.

Tal y como se presenta este producto: «El Fluido de Muy Alta Protección SPF50+ & PA++++ protege eficazmente el rostro y el escote de los rayos UVA/UVB. Enriquecida con nuestra tecnología exclusiva CollagenSkinProtect™, que protege contra la luz azul y los rayos infrarrojos, su fórmula preserva el colágeno de la piel y aporta una acción antioxidante incluso a las pieles más sensibles. Su textura ultraligera, invisible y sin perfume es perfectamente adecuada para un uso diario o como base de maquillaje».

Nos explican cómo debemos aplicar este protector solar de tal forma que conseguiremos el objetivo necesario para lucir una piel perfecta este verano:

Utiliza nuestro Fluido de Muy Alta Protección SPF50+ todos los días para una protección invisible. Agita el envase antes de usar, aplica el producto después de la rutina de belleza habitual y antes del maquillaje, evitando el contorno de los ojos.

Durante la exposición al sol, repite la aplicación del Fluido cada 2 horas y evita exponerte entre las 12h y las 16h. No se debe exponer directamente al sol a bebés o niños de corta edad. Durante la exposición, utiliza camiseta, gafas de sol y sombrero. Nuestros solares contienen filtros de alta protección contra los rayos UVA que pueden manchar la ropa. Es preferible dejar que el protector solar se seque antes de vestirse y, en caso de mancha, usar un quitamanchas desengrasante antes de lavar la prenda en la lavadora a baja temperatura.

No olvides tener en cuenta que el sol puede ser tu aliado con una exposición segura y controlada. A medida que sumamos años necesitamos más cuidados para evitar sentir este paso del tiempo que hasta el momento no imaginaríamos. Es hora de conocer este tipo de productos de una marca que tiene una relación calidad precio excepcional, con un resultado final que realmente puede ser el que nos haga tomar esta importante decisión. Elegir una crema solar, quizás no es fácil, pero con estos consejos y productos que llegan de la mano de las expertas en belleza todo es posible.