El peluquero de la ‘jet set’ analiza el ‘bob’ de Naomi Watts: «La clave está en aportar luz, movimiento y armonía al rostro»

Hay cortes de pelo que transforman por completo una imagen y otros que consiguen algo quizá más difícil: hacer que quien los lleva parezca más fresca y actual sin acaparar todo el protagonismo. El bob rubio de Naomi Watts pertenece a esta segunda categoría. Su longitud por encima de los hombros, su movimiento natural y la ausencia de flequillo crean una combinación elegante, luminosa y muy fácil de llevar.

Para comprender por qué funciona tan bien podemos aplicar las claves con las que el peluquero y estilista Moncho Moreno analiza la melena de Aitana Sánchez-Gijón. Aunque ambos cortes comparten ligereza y vocación rejuvenecedora, existen diferencias importantes. El de Naomi Watts es más corto, queda claramente por encima de los hombros y no incorpora flequillo. Además, su característico rubio aporta todavía más luz al rostro.

Según explica Moncho al hablar del corte de Aitana, el éxito de una media melena reside en encontrar «el equilibrio perfecto entre elegancia y naturalidad». Una idea que también define el peinado de Watts. La actriz luce un corte estructurado, pero evita las líneas rígidas o un acabado excesivamente pulido. El resultado transmite sofisticación sin parecer demasiado estudiado.

En su caso, la falta de flequillo deja el rostro completamente despejado y convierte la raya y los mechones delanteros en elementos esenciales. Estos últimos caen suavemente a ambos lados de la cara, acompañando sus facciones sin ocultarlas. Así, el corte dirige la atención hacia los ojos y los pómulos mediante el movimiento, en lugar de hacerlo con un flequillo cortina como el de Aitana.

El ‘bob’ rubio que rejuvenece sin intentar quitar años

Para Moncho Moreno, un corte rejuvenecedor no debe buscar que una persona parezca veinte años más joven. La clave está en aportar «luz, movimiento y armonía al rostro». El bob’de Naomi Watts reúne precisamente esos tres elementos. Su longitud aligera la melena, evita que el cabello pierda volumen y crea una silueta dinámica alrededor de la cara.

El color también desempeña un papel fundamental. El rubio de la actriz multiplica la luminosidad y suaviza visualmente el conjunto. Sus diferentes matices evitan un efecto plano y hacen que las ondas y la textura del corte se perciban mejor. Esta combinación de forma y color consigue que el cabello parezca sano, brillante y con más cuerpo.

Además, como señala Moncho, la edad no es el factor que determina si un corte favorece o no: importan mucho más las proporciones y su adaptación a cada rostro. En Naomi Watts, el largo por encima de los hombros ayuda a estilizar el cuello, mientras que las puntas ligeramente trabajadas proporcionan movimiento sin recurrir a un exceso de capas.

Un corte fácil de peinar y muy versátil

Otra de las grandes ventajas de este bob es su facilidad de mantenimiento. Una forma bien diseñada permite llevarlo liso y pulido, con ondas suaves o con una textura más natural. Naomi Watts suele apostar por acabados flexibles, con volumen moderado y puntas que no parecen inmóviles, lo que refuerza su imagen relajada.

Para conseguir un resultado similar, es importante controlar el encrespamiento y potenciar el brillo, especialmente en un cabello rubio, que puede mostrar con mayor facilidad la deshidratación. Un protector térmico, un producto antifrizz y una pequeña cantidad de sérum en las puntas ayudan a conservar el acabado sedoso.