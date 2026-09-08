Una peluquera revela el gran error en pelos canosos: “Nunca hay que salir a la calle con el cabello mojado porque las canas absorben mucho más la humedad”

Las canas aparecen cuando los folículos capilares disminuyen o dejan de producir melanina, el pigmento responsable del color natural del cabello. Aunque forman parte del proceso normal de envejecimiento, también pueden aparecer de manera prematura por factores genéticos, estrés oxidativo o determinadas condiciones. Ahora bien, hay un error que quizás no sabías como que las canas absorben más la humedad.

Un estudio de la revista Nature afirma que la aparición de canas se debe principalmente a que el sistema de células madre de melanocitos (McSC) falla antes que otras poblaciones de células madre adultas. El cabello con canas presenta características que pueden modificar por completo la rutina habitual de cuidado. Además, suelen presentar diferencias en su textura y comportamiento. Por eso, entender por qué las canas absorben más humedad es importante para adaptar la rutina de cuidado capilar. Ello también permite prevenir problemas como el frizz, la resequedad, la aspereza y la pérdida de brillo, y mantener el cabello más saludable.

¿Por qué las canas absorben más humedad?

El cabello canoso no solo se diferencia por su color. La pérdida de melanina puede estar acompañada de modificaciones en la estructura de la fibra capilar, que hacen que las canas se sientan más ásperas, secas o difíciles de controlar. Esta particularidad explica por qué pueden reaccionar de manera diferente frente a la humedad ambiental.

La cutícula es la capa externa del cabello y funciona como una barrera protectora. Cuando esta estructura se encuentra más irregular o deteriorada, el agua puede entrar y salir de la fibra con mayor facilidad. En el caso de las canas, esto puede favorecer una mayor sensibilidad a los cambios de humedad. El resultado suele ser un cabello que se encrespa con facilidad, pierde definición y adquiere una apariencia más rebelde.

Las causas por las que las canas absorben más humedad

Cambios en la estructura capilar

Con la aparición de las canas pueden producirse modificaciones en la fibra que afectan su textura y porosidad. Una fibra más porosa tiene mayor capacidad para captar agua del ambiente.

Alteración de la cutícula

Las escamas que forman la cutícula pueden presentar una superficie menos uniforme. Cuando la cutícula no está completamente sellada, la humedad penetra con mayor facilidad en el interior del cabello.

Menor lubricación natural

El cabello canoso suele sentirse más seco porque los cambios asociados al envejecimiento pueden reducir la producción de sebo en el cuero cabelludo. Al contar con menos lubricación, la fibra queda más expuesta a la pérdida de hidratación y a las condiciones ambientales.

Mayor porosidad

La porosidad determina cuánto líquido puede absorber y retener el cabello. Las canas pueden comportarse como fibras más porosas, por lo que reaccionan rápidamente ante la humedad del aire.

Estrés oxidativo

El envejecimiento del folículo está relacionado con procesos oxidativos que también pueden influir en las características de la fibra capilar. Esto puede contribuir a que el cabello pierda parte de su resistencia y flexibilidad.

Exposición a tratamientos y calor

Tinturas, decoloraciones, planchas, secadores y otros procedimientos pueden deteriorar la cutícula. Si las canas ya presentan una mayor tendencia a la sequedad o porosidad, estos factores pueden intensificar su capacidad de absorber humedad.

Tips para cuidar las canas y controlar la humedad

Utilizar champús suaves: elegir productos que limpien sin resecar excesivamente el cuero cabelludo ni la fibra capilar.

Acondicionar después de cada lavado: el acondicionador ayuda a suavizar la superficie del cabello y facilita el desenredado.

Incorporar mascarillas hidratantes: una mascarilla capilar puede aportar acondicionamiento adicional a las canas que se sienten secas o ásperas.

Reducir el uso de herramientas térmicas: planchas, rizadores y secadores utilizados a temperaturas elevadas pueden aumentar el deterioro de la cutícula.

Aplicar productos antifrizz: sérums, cremas o aceites capilares pueden ayudar a controlar la apariencia encrespada, especialmente en días húmedos.

Evitar lavar el cabello con agua demasiado caliente: las temperaturas elevadas pueden favorecer la sequedad y afectar la sensación de suavidad de la fibra.

Proteger el cabello del sol: la radiación ultravioleta puede contribuir al deterioro de la fibra y hacer que el cabello se vea más seco y apagado.

Consejos para mantener las canas saludables

Para cuidar las canas, es conveniente priorizar una rutina enfocada en hidratación, acondicionamiento y protección. No se trata únicamente de aportar agua al cabello, sino también de utilizar productos que ayuden a mantener la superficie de la fibra más uniforme y protegida.

También es recomendable desenredar el cabello con suavidad, comenzando por las puntas y avanzando progresivamente hacia las raíces. Utilizar peines de dientes anchos puede reducir los tirones y minimizar la rotura.

Si las canas son teñidas, es importante prestar especial atención a los procesos químicos. Espaciar las coloraciones y utilizar productos formulados para cabello tratado puede ayudar a reducir el daño acumulado.