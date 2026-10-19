Ni burdeos ni manicura francesa: el color de uñas que se va a llevar este otoño es el «beige rosado» y ya lo lleva Meghan Markle

Los tonos discretos vuelven a demostrar que una manicura no necesita colores intensos ni diseños elaborados para destacar. Este otoño, el beige rosado gana protagonismo gracias a su mezcla de calidez, naturalidad y brillo, una combinación que recuerda al clásico nude, pero aporta un matiz más suave y favorecedor. Meghan Markle ha lucido una versión pulida de este color, que ha llamado la atención por su acabado especialmente limpio y elegante.

El estilo permite llevar las uñas arregladas sin que el esmalte se convierta en el centro absoluto del conjunto. La manicura que ha inspirado esta tendencia apuesta por una base beige con un ligero subtono rosa, aplicada sobre uñas cortas y cuidadas. El resultado se conoce como «tus uñas, pero mejor»: no pretende transformar la forma natural, sino realzarla con un color semitransparente o una cobertura uniforme y brillante. La revista Elle en Países Bajos destaca que el tono puede adaptarse a diferentes tonos de piel, escogiendo una versión más cálida o más rosada.

El color de uñas que se va a llevar este otoño es el «beige rosado»

Según los expertos de Glamnetic, el rosa claro se integra a las tendencias más amplias en manicura, donde predominan los tonos ahumados y de inspiración ballet. Muchas personas optan por este color por su versatilidad en las manicuras de transición, que sirven de puente entre los meses fríos y los cálidos.

La manicurista Ami Streets propone tonos nude rosados como Rose Milk o un acabado más claro y lechoso como French Rose. Más que una moda difícil de llevar, es una opción flexible para el día a día, el trabajo o una ocasión especial.

Uñas beige rosado: el nude con un matiz más cálido

La diferencia del beige rosado respecto al beige clásico está en la pequeña cantidad de rosa que incorpora. Ese subtono evita que el color parezca apagado y aporta una sensación visual suave, sin llegar al rosa pastel.

No existe un único beige rosado que favorezca por igual a todo el mundo. En pieles con matices cálidos pueden funcionar los beiges melocotón o los rosas con un toque caramelo. En pieles más frías, los tonos malva pálido o rosa empolvado pueden integrarse mejor.

Para pieles oscuras, un beige rosado algo más profundo puede aportar contraste sin perder naturalidad. La mejor referencia es probar el esmalte junto a la mano con luz natural antes de decidirse.

Uñas cortas o largas: beige rosado

Meghan Markle suele llevar las uñas cortas y bien perfiladas, una longitud práctica que encaja con el estilo minimalista. Sin embargo, el beige rosado también funciona en uñas ovaladas, almendradas o cuadradas con bordes suavizados. En una longitud media, el brillo ayuda a alargar visualmente la forma; en uñas cortas, ofrece una apariencia limpia y discreta. La clave está en mantener una forma equilibrada y evitar que los bordes se enganchen.

Cómo hacer la manicura en casa

Empieza retirando el esmalte anterior y limpia suavemente la superficie.

Lima las uñas en una sola dirección para igualar el borde y evita cortar o empujar con fuerza las cutículas.

Después, aplica una capa base y deja que se seque.

Extiende una o dos capas finas de beige rosado, según la cobertura deseada, esperando entre aplicaciones.

Termina con un top coat brillante.

La elegancia de esta manicura depende tanto del tono como de la preparación. Las uñas deben estar limpias, con los bordes uniformes y sin restos de producto en la piel. Si se busca un efecto especialmente natural, conviene evitar capas gruesas y escoger una fórmula translúcida. Para un aspecto más sofisticado, una segunda capa aumenta la profundidad sin perder la delicadeza.

Una opción para cualquier ocasión

El beige rosado combina con prendas blancas, grises, negras, camel y colores intensos. Acompaña un conjunto formal sin competir con accesorios y también encaja con vaqueros, punto o ropa deportiva.

Es una alternativa para quienes desean una manicura elegante durante semanas de trabajo, viajes o celebraciones, porque no exige adaptar el vestuario a un color llamativo. Además, el crecimiento de la uña suele resultar menos evidente que con tonos muy oscuros o contrastados.

Cómo cuidar las uñas

La manicura no debe sustituir los cuidados básicos. La Academia Americana de Dermatología recomienda hidratar las uñas y las cutículas y evitar cortarlas, ya que actúan como barrera protectora. También aconseja dar descansos entre manicuras de gel si las uñas se vuelven frágiles o se descaman.

El beige rosado demuestra que una elección discreta puede actualizar el aspecto de las manos sin diseños algo complicados. Con la tonalidad adecuada, una aplicación fina y un acabado brillante, la manicura inspirada en Meghan Markle ofrece una alternativa atemporal para el otoño.