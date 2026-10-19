El color de uñas que más se lleva cuando termina el verano: es brillante y en tonos blancos

El final del verano se acerca, pero el tiempo se resiste a despedirse del calor. Esto son buenas noticias para quien prefiere alargar los tirantes en el armario, pero no tanto para quien busca una manicura. Porque, claro, ni estamos en temporada de los nude y los flúor que veníamos anunciando en verano, ni los vestidos de entretiempo se entienden del todo bien con las uñas en tonos más propios del otoño, como los marrones o los berenjena. ¿Entonces? Ahora el reto es dar con esas combinaciones o tonalidades que equivalgan al entretiempo para las uñas… y en el Coconut Chrome Nails hemos dado con la clave.

Esta manicura ya se ha convertido en uno de los recursos para salvar los meses de setiembre y octubre de figuras como Hailey Bieber o Anne Hathaway, dos iconos de estilo. Y es que una de las ventajas que tiene es, precisamente, la versatilidad para ajustarse tanto a looks más desenfadados, a alfombras rojas o a estilismos más invernales, para esos días que comienzan a refrescar.

Su estilo es fácilmente reconocible, ya que lo que busca es un acabado limpio, elegante y algo más juvenil que el que conseguiría una uña en mate. Pero, más allá de eso, lo realmente increíble de esta manicura es lo increíblemente accesible que resulta para poder hacerla en casa. Sólo tienes que dar con la mejor base y aplicar, por encima, los nuevos polvos cromáticos Chrome My Nails, de You Are The Princess; son la cobertura perfecta. Ayudan a proporcionar un brillo intenso a las uñas y puede aplicarse sobre gel, acrílico, polygel y esmalte permanente, de modo que puedes tener tu base perfecta y el acabado deseado sin renunciar a nada.

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¿Qué son las ‘Coconut Chrome Nails’?

Seguramente te suenen estas uñas, y es que se trata de la versión más actualizada de las Glazed Nails, esas que lo que buscaban era un acabado translúcido, ultrabrillante y con efecto cristal. Aquí el efecto brillante se mantiene, pero la calidad va entrando un poco más en la base. Mientras que las primeras se realizan en tonos crema, en las Coconut Chrome se parte de un esmalte en tono blanco roto, que aporta un tono mucho más profundo y elegante.

Donde está la magia de esta manicura es en el acabado, con una superficie perlada y un efecto cromado, que se crea al frotar una fina capa de polvo de cromo. El resultado es una manicura elegante, pero que sigue recordando ligeramente a los destellos del verano, puesto que sigue siendo el aliado perfecto para quienes mantienen un ligero bronceado.

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¿A quién favorece esta manicura?

Desde hace un tiempo entendemos que la manicura es un complemento más de nuestro estilo. Es por eso que, antes de seguir una tendencia, conviene asegurarse de que este nuevo estilo va a encajar con el de cada una. Al ser una manicura con un acabado perlado, entre blanco lechoso, beige y champán, destaca por su gran versatilidad.

Los tonos blanco lechoso y perlados aportan luz y quedan muy delicados, especialmente a personas con pieles claras. En el caso de las pieles medias y oliva, la clave es dar con cromados; mientras que, a las pieles morenas y oscuras, el efecto nacarado destaca muchísimo y aporta un contraste sofisticado.