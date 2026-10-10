Ni manicura francesa ni rosa palo: éstas son las uñas que van a llevar las mujeres más elegantes para el 12 de octubre

Hay un movimiento en belleza hacia la naturalidad. En cuestión de uñas, nada mejor que seguir esta tendencia, con colores pasteles, transparentes, nudes, y hasta rojos más claros. Ahora bien, ello no está reñido con aportar fantasía y diseños algo más originales. Para salir de fiesta, o bien para llevar en días señalados, veamos las uñas que llevarán las mujeres para el 12 de octubre.

Esta festividad se celebra de muchas maneras y lo ideal es poder vestirse de forma elegante y mostrar unas uñas preciosas que han tenido un trabajo previo, sea en el centro de estética o en casa. encontramos una mezcla de nudes con colores blancos, aunque estemos hablando del otoño e invierno. A la vez, los rojos y los granates cobran fuerza y se mimetizan con nuestro estilo.

Las uñas que llevarán las mujeres elegantes este 12 de octubre

Coconut Chrome Nails

Según You Are The Princess, basta con imaginar el blanco cremoso del interior de un coco y añadirle el reflejo de espejo del chrome, creando una manicura limpia y elegante que parece mucho más trabajada de lo que es, y que combina con todo lo que hay en el armario. Esa es, justamente, su gracia.

En una temporada en la que los salones se llenan de diseños cada vez más complicados, esta propuesta apuesta por lo contrario: menos florituras y más luz. Son unas uñas que se notan sin hacer ruido, de esas que se miran dos veces y sorprenden más y más en cada vistazo.

Aunque las uñas cromadas llevan varias temporadas entre las favoritas de las redes, su versión más blanca ya es una de las más deseadas. Hailey Bieber y Anne Hathaway se han apuntado a acabados así, y demuestran que el chrome también puede ser discreto cuando se apoya en una base neutra. ¿Lo mejor? Conseguirlas es sencillo, y no hace falta pisar el salón.

Uñas translúcidas

Por su parte, los expertos de Vitry apuestan por bajar la intensidad sin renunciar al color. La transición hacia el otoño trae consigo una de las tendencias de uñas más elegantes y fáciles de llevar de 2026: las uñas translúcidas.

También conocidas como sheer nails, jelly nails, chiffon nails o manicuras efecto cristal, esta tendencia apuesta por esmaltes que dejan entrever la uña natural y aportan una capa de color ligera, brillante y delicada. El resultado es una manicura pulida y sofisticada que realza las manos sin imponerse sobre el resto del look.

Color Shiny Red

Entre las más clásicas, Semilac propone diversos colores, donde el rojo pasión siempre triunfa más allá de tendencias. En concreto, el 125 Shiny Red es un tono rojo clásico con partículas rojas perladas, cuya fórmula altamente pigmentada proporciona una cobertura total desde la primera capa, sin marcas, dejando una superficie perfectamente lisa, sin desconchados y con un resultado duradero de hasta 8 días.

Burgundy como tendencia

El granate profundo se consolida como el color imbatible de la temporada: así es el tono que se cuela como tendencia indiscutible en las manicuras sin renunciar al carácter del rojo.

Cada cambio de estación dicta sus propias reglas cromáticas y, este otoño, el tono de guardia tiene nombre de vino. El burgundy (o borgoña) se corona como el sucesor indiscutible del rojo tradicional, posicionándose como la manicura más codiciada del street style.

Desde Masglo apuntan que su éxito se debe a una versatilidad superior que armoniza a la perfección con los estampados de cuadros, las texturas metalizadas y la paleta de neutros que protagonizan la moda esta temporada.

Verde salvia

Masglo sitúa en el centro de la temporada su tono ‘Engreída’, un verde salvia integrado en su última colección que redefine las reglas de la manicura de entretiempo.

«La vuelta a la rutina no tiene por qué ser aburrida ni rígida. Buscábamos un color capaz de actuar como un puente perfecto entre estaciones: un tono con la suficiente personalidad para destacar en una reunión de trabajo, pero con la calma y la frescura necesarias para alargar el espíritu del verano en nuestras manos», explica Lina Paola Valderrama, Coordinadora de Tendencias de Masglo.

Además de su indiscutible peso estético como color de transición, el esmalte cuenta con los estándares de calidad habituales de la firma, garantizando una manicura impecable, de alta durabilidad y con el brillo profesional necesario para afrontar el ritmo frenético de la vuelta al colegio y al trabajo.

Colores metálicos y efecto cromado

Para Nails Factory, el metalizado ya no es solo para Nochevieja; se ha convertido en el nuevo neutro para las que se atreven.

Las uñas cromadas siguen reinando, pero evolucionan. Ya no es solo el clásico plata o dorado (que siguen ahí, ojo), sino que vemos azules eléctricos, morados galácticos y verdes escarabajo con acabado espejo.