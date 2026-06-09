Qué hacer si tienes celulitis edematosa y sensación constante de piernas cansadas

¿Qué es exactamente la celulitis edematosa?

La celulitis edematosa se caracteriza por la acumulación de líquidos en los tejidos debido a una alteración de la circulación sanguínea y linfática. A diferencia de otros tipos de celulitis, donde el principal problema es el exceso de grasa localizada, aquí el protagonismo lo tienen la inflamación y la retención de líquidos.

Suele aparecer principalmente en piernas, rodillas, muslos y tobillos, y es habitual que las personas que la padecen experimenten una sensación constante de piernas pesadas, hinchazón al final del día o incluso molestias al presionar determinadas zonas.

Visualmente, la piel adquiere el clásico aspecto de piel de naranja, pero acompañado de una evidente inflamación. En muchos casos, los síntomas empeoran durante los meses de calor, tras largas jornadas de pie o durante ciertos momentos del ciclo hormonal femenino.

Las causas detrás de este tipo de celulitis

La aparición de la celulitis edematosa suele ser multifactorial. Entre las causas más frecuentes destacan los problemas de retorno venoso, el sedentarismo, los cambios hormonales, una alimentación rica en sodio, el estrés o incluso factores genéticos.

La circulación lenta favorece que los líquidos se acumulen en los tejidos, generando inflamación y dificultando la correcta eliminación de toxinas. Con el tiempo, esta situación altera la estructura del tejido conectivo y favorece la formación de los característicos nódulos de celulitis.

Por eso, los expertos coinciden en que combatir únicamente la grasa no suele ser suficiente. El objetivo debe centrarse también en mejorar la microcirculación y favorecer el drenaje de líquidos.

La importancia de actuar desde dentro

Uno de los errores más habituales es confiar únicamente en cremas o tratamientos externos. Aunque pueden ayudar a mejorar temporalmente el aspecto de la piel, la celulitis edematosa requiere un abordaje más completo.

En este sentido, los complementos nutricionales específicamente formulados para mejorar la circulación y combatir la retención de líquidos se han convertido en grandes aliados.

Entre las opciones más interesantes destaca Celulox Formula de Luxmetique, un nutracéutico bebible desarrollado para actuar sobre varios de los mecanismos implicados en la celulitis edematosa. Su fórmula incorpora ingredientes como extracto de té verde, café verde, rusco, cúrcuma, mango patentado y antioxidantes que contribuyen a mejorar la microcirculación, favorecer el drenaje de líquidos y reducir la sensación de piernas cansadas. Según la información facilitada por la marca, está especialmente indicado para personas con problemas circulatorios, tendencia a la retención de líquidos y celulitis asociada al edema.

Además, algunos de sus activos están orientados a apoyar el metabolismo de las grasas y combatir los procesos inflamatorios que suelen acompañar a este tipo de celulitis.

Los ingredientes que cuentan con más respaldo

Más allá de una marca concreta, existen determinados activos que suelen aparecer en los tratamientos mejor valorados para la celulitis edematosa.

El rusco, por ejemplo, es conocido por su acción sobre la circulación venosa y la sensación de piernas pesadas. La centella asiática es otro clásico gracias a su capacidad para mejorar la tonicidad de los vasos sanguíneos y estimular la producción de colágeno.

También destacan ingredientes como la cafeína, que favorece la movilización de grasas, la cúrcuma por su acción antiinflamatoria o los extractos de té verde, ricos en antioxidantes.

Muchos especialistas recomiendan además complementar la dieta con colágeno hidrolizado de calidad, especialmente cuando existe pérdida de firmeza asociada a la celulitis.

Cremas anticelulíticas que merecen la pena

Aunque por sí solas no hacen milagros, algunas fórmulas tópicas pueden convertirse en un excelente complemento.

Entre las más recomendadas se encuentran:

Elancyl Slim Design Noche , especialmente diseñada para actuar durante las horas de descanso.

, especialmente diseñada para actuar durante las horas de descanso. Somatoline Cosmetic Reductor 7 Noches , una de las referencias más populares para combatir la retención de líquidos y mejorar el aspecto de la piel.

, una de las referencias más populares para combatir la retención de líquidos y mejorar el aspecto de la piel. Collistar Intensive Anticellulite Slimming Superconcentrate Night Attack , muy apreciada por su combinación de activos drenantes y reafirmantes.

La clave está en aplicarlas de forma constante mediante masajes ascendentes que favorezcan el retorno venoso.

El ejercicio que mejor funciona para combatirla

Cuando hablamos de celulitis edematosa, el movimiento es fundamental. Permanecer muchas horas sentado o de pie dificulta el retorno venoso y empeora la retención de líquidos.

Las actividades más recomendadas son aquellas que activan la circulación sin generar un impacto excesivo:

Caminar a paso ligero.

Natación.

Aquagym.

Bicicleta.

Pilates.

Entrenamiento de fuerza enfocado al tren inferior.

Los ejercicios de fuerza resultan especialmente interesantes porque ayudan a mejorar el tono muscular y favorecen un mayor gasto energético.

Alimentación: la otra gran aliada

La dieta juega un papel decisivo en la evolución de la celulitis edematosa.

Los especialistas aconsejan reducir el exceso de sal, los ultraprocesados y el consumo frecuente de alcohol. En cambio, conviene aumentar la ingesta de frutas ricas en agua, verduras, proteínas de calidad y alimentos con propiedades antiinflamatorias.

Pepino, espárragos, piña, frutos rojos, alcachofa o cítricos son algunos de los alimentos que suelen formar parte de las estrategias nutricionales orientadas a mejorar la retención de líquidos.

La hidratación también resulta esencial. Beber suficiente agua ayuda a favorecer la eliminación de toxinas y contribuye al correcto funcionamiento del sistema linfático.

Tratamientos estéticos que pueden marcar la diferencia

Cuando la celulitis está más avanzada, muchos expertos recomiendan combinar los hábitos saludables con tratamientos profesionales.

La presoterapia sigue siendo una de las técnicas más eficaces para estimular el drenaje linfático y aliviar la sensación de piernas pesadas. También destacan la radiofrecuencia corporal, los masajes drenantes, la mesoterapia y determinadas tecnologías que trabajan simultáneamente la grasa localizada, la circulación y la firmeza cutánea.