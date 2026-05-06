«Tu nombre es propio, Andrea Janeiro Esteban. Nunca has sido hija de… tú eres tú misma» o «mi hija no se pone en un photocall como la tuya. Mi hija no es famosa», son algunas de las perlitas que Belén Esteban ha dicho para defender el anonimato de Andrea, su hija. La colaboradora televisiva, desde que su primogénita cumpliera la mayoría de edad, dejó claro que su camino no sería el de la televisión, sino que su deseo era permanecer apartada del foco mediático. Una máxima que parece que solo ha cumplido la descendiente de la de Paracuellos. Muchos famosos se acogen a la ley de protección del menor para que el rostro de sus hijos nunca vea la luz. Un estatuto que se puede ampliar si es así el deseo de los descendientes de los celebrities -o de sus padres-. Este ha sido el caso, por ejemplo, de la hija de Belén Esteban. Sin embargo, hay muchos otros casos que, pese a que en un comienzo renegaban incluso de su apellido o de la fama familiar, finalmente han decidido exponerse o vender su vida a través de exclusivas. Este ha sido el caso de Julia, la hija mayor de Jesulín de Ubrique y de María José Campanario.

Julia, la hija de Jesulín y María José Campanario, quiere ser una «superestrella»

El 29 de mayo de 2025, Aitana publicó Superestrella, uno de sus mayores hits musicales. Este término, ya conocido pero no tan usado, parece haber marcado y mucho a Julia Janeiro, que ha confesado querer serlo.

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Tras más de 20 años apartada de los medios, porque así lo decidió y así también lo dictaminó un juez cuando cumplió la mayoría de edad, la joven ha decidido dar un paso adelante en los medios. Más allá de que próximamente va a dar un gran paso en la televisión al participar en un reality, también ha decidido conceder su primera entrevista.

Este 6 de mayo, la revista ¡Hola! ha publicado un amplio reportaje de Julia Janeiro en el que, entre otras preguntas, ha respondido sobre la razón por la que ahora se ha decidido a convertirse en un personaje mediático: «Con 18 años no me encontraba en un buen momento personal… Estaba traumatizada. Tampoco sentía que me iba a beneficiar, así que decidí centrarme en mis estudios. Ahora es el momento justo».

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En el medio citado, Juls —así es como se llama en redes sociales, donde comparte sus trucos de belleza— ha deslizado que es consciente de la cara B de la decisión que ha tomado, por las «críticas tan feas y tan duras» que se hacían sobre ella. Eso sí, pese a que será consciente de que su nombre copará más titulares que nunca, no ha dudado en abrirse en canal y hacer algunas confesiones, como su sueño de ser «una superestrella» o encontrar a un hombre «atento, cariñoso» y que la valore.

Sea como fuere, y tras este paso de la primogénita en común de Jesulín y Campanario, el tiempo le ha dado la razón a Belén Esteban. No porque la tertuliana predijera este salto de Juls a los medios, sino proque al fin y al cabo su hija Andrea es de las pocas nepobabys que ha preferido mantenerse en el anonimato y no ‘aprovecharse’ de su apellido para crear fortuna.