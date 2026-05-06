El nombre de Julia Janeiro vuelve a estar en el centro de la conversación mediática. ¿El motivo? La hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha decidido dar un paso al frente y romper definitivamente con el anonimato que la ha acompañado durante años para lanzarse a la conquista de la fama. Bajo el nombre de Juls en redes sociales, la joven parece dispuesta a convertirse en una auténtica «superestrella», aunque la gran incógnita ahora es por dónde pasará realmente su futuro: ¿televisión, redes sociales o el mundo de la belleza?

Su debut en un reality apunta claramente al universo televisivo, pero no es el único camino que ha intentado explorar. Hace apenas un año, Julia apostó por formarse como maquilladora profesional, invirtiendo más de dos mil euros en un curso intensivo de tres meses en el instituto de Alberto Dugarte. En sus redes sociales, llegó a compartir con entusiasmo su vuelta a las aulas y su interés por el maquillaje, dejando entrever una posible vocación en este sector.

Sin embargo, la realidad habría sido algo distinta a la imagen proyectada. Según ha podido saber COOL, la implicación de Juls en esta formación no fue tan constante como se hizo ver públicamente, y la experiencia no habría dado los frutos esperados. Un intento más en su búsqueda de rumbo que ahora queda en segundo plano ante su salto definitivo al foco mediático, donde todo apunta a que quiere construir su verdadera carrera.

La verdad del curso de maquillaje de Julia Janeiro

Alberto Dugarte está considerado uno de los grandes referentes del maquillaje y la peluquería en España. Por sus manos —y sus brochas— han pasado rostros tan conocidos como Ana Obregón o Isabel Pantoja, lo que le ha consolidado como uno de los profesionales más cotizados del sector. Con ese aval, en 2019 decidió dar un paso más y fundar su propio instituto con el objetivo de formar a nuevas generaciones de maquilladores.

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Atraída por ese prestigio, Julia Janeiro se matriculó en el Curso de Maquillaje Profesional, una formación intensiva en la que invirtió más de dos mil euros. Durante su paso por la academia, la hija de Jesulín y María José Campanario compartió varias imágenes desde las instalaciones y presumió en sus perfiles sociales de los resultados de su aprendizaje, dejando entrever una implicación total en esta nueva faceta.

Sin embargo, la realidad habría sido algo diferente a la imagen proyectada. Tal y como ha podido saber COOL tras hablar con un exalumno del centro, Juls sí era un rostro conocido dentro de la academia, aunque no precisamente por su constancia. Según este testimonio, la joven no asistía con regularidad a todas las clases programadas, lo que habría marcado su paso por el curso.

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Además, en una de las partes clave de la formación —en la que los alumnos deben practicar entre ellos—, Juls mostraba ciertas reticencias a ponerse en manos de sus compañeros. Mientras ella sí maquillaba, no siempre accedía a ser maquillada por el resto, lo que generó cierto comentario entre el alumnado. Una actitud que algunos interpretan como falta de confianza en el grupo… y otros, simplemente, como una preferencia personal muy marcada.