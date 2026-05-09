Ortega Cano vestido de «jovenzuelo» y el puro de ‘El Chatarrero’, protagonistas en la primera corrida de San Isidro

A las 19:00 horas de ayer, daba comienzo la edición número 77 de la Feria de San Isidro, la cita más importante de la temporada taurina española. Celebrada en la plaza de toros de Las Ventas, el arranque reunió a figuras de primer nivel como Sebastián Castella, Antonio Ferrera o Borja Jiménez, además de la esperada vuelta de Andrés Roca Rey tras su cogida el pasado 23 de abril. Pero, como suele pasar en Las Ventas, el ruedo no fue el único escenario con foco: los tendidos volvieron a ser un espectáculo en sí mismos con Ortega Cano y El Chatarrero como protagonistas.

Cartel de «no hay billetes» en la primera de las 26 corridas de la feria más importante del mundo. Lleno absoluto, ambiente eléctrico y una mezcla de tradición, postureo elegante y alguna que otra presencia que levantó más de una ceja en el tendido. Porque San Isidro es toros… pero también es una buena manera de dejarse ver.

Ortega Cano con un estilismo de jovenzuelo

José Ortega Cano volvió a hacer lo que mejor sabe: no pasar desapercibido. El ex torero apareció sonriente, en plena forma de actitud y con un estilismo que dio conversación desde el minuto uno. Chaqueta de cuero, sombrero cubano, camisa, corbata estampada y ese punto que seguro que esta mañana le ha hecho decir «hoy voy a por todas». ¿El resultado? Un aire de estrella de Top Gun, versión tendido de Las Ventas. No olvidemos que, en los últimos meses, ya ha dejado otras escenas difíciles de olvidar, como aquel baile improvisado en la iglesia del padre Ángel que él mismo intentó rebajar después con explicación incluida: «No fue un baile, estaba en una iglesia del padre Ángel y me dio por hacer algo con el capote y, a su vez, flexioné las piernas y los brazos porque tengo mucha flexibilidad y se me da muy bien». Pero claro, cuando uno ya entra en modo viral, salir es complicado.

‘El Chatarrero’ y el puro: la imagen más comentada del tendido

A mediados de 2024, veíamos a la ex pareja de Agatha Ruiz de la Prada aparecer con una nueva novia que aún mantiene. Como es habitual en Luis Miguel Rodríguez, descubrieron una de sus primeras citas en una corrida de toros. Hace unos días, en el Día de la Comunidad de Madrid, le veíamos, de nuevo, con su pareja, envueltos en arrumacos cariñosos. En esta ocasión, sin lluvia, se le ha visto junto a su novia compartiendo un puro y disfrutando de la primera corrida de San Isidro. Como bien dice el refrán español: «El que tiene duros, fuma puros». Un gesto que nos hace entender que la pareja comparte más gustos de los que pensábamos.

Política, palcos y miradas cruzadas en la corrida de San Isidro

El componente político tampoco faltó en el arranque de la feria. Se dejó ver la ex ministra de defensa y ex secretaria general del PP de Rajoy, María Dolores de Cospedal, que volvió a ocupar su sitio en el coso madrileño estrenando su nuevo puesto de consejera en Naturhouse. También asistió Borja Carabante, delegado del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, acompañado de su esposa y su suegro, el exalcalde José María Álvarez del Manzano. Un palco familiar y político donde las conversaciones se mezclan con las miradas hacia el ruedo… y también a los lados. Porque en Las Ventas ya se sabe: los toros lidian en el ruedo, pero en los tendidos, hay otro tipo de espectáculo.