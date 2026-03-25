Del "semen de fuerza" al contorsionismo: las últimas imágenes de Ortega Cano en estado puro

El pasado mes de diciembre, José Ortega Cano sopló las velas de su 72º cumpleaños y, tres meses después, ha demostrado que está mejor que nunca. Y es que, aunque lleva retirado de los ruedos desde hace un tiempo, goza de una buena forma física que ha llamado la atención de propios y extraños. Y prueba de ello es la performance que protagonizó el pasado lunes en el recital solidario anual que se celebra en la iglesia de San Antón de Madrid a beneficio de Mensajeros de la Paz, la ONG encabezada por el Padre Ángel.

En medio del acto benéfico, el diestro decidió subirse al altar del templo religioso y deleitar a todos los presentes con un baile que no ha tardado en dar la vuelta a la red, donde aparece moviéndose al ritmo de la música que había en directo mientras sujetaba su capote, llegando a lanzarse al suelo y haciendo posturas más propias de yoga y de pilates que de una coreografía en sí.

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Cabe destacar que no es la primera vez que Ortega Cano protagoniza un momento tan extravagante como este delante de las cámaras. De hecho, es todavía muy recordada su interpretación improvisada de la canción «Estamos tan a gustito» en la boda de Rocío Carrasco y Antonio David Flores o su mítica frase «mi semen es de fuerza» en una entrevista concedida en El programa de Ana Rosa. Ahora, con estas recientes imágenes— publicadas en exclusiva por la revista Diez Minutos—, completa una tribología de actitudes que, como era de esperar, continúan generando todo tipo de comentarios muy dispares, ya que al mismo tiempo que unos aplauden su desparpajo y su espontaneidad, otros lo definen como gestos demasiado extravagantes.

«Siempre fue más folclórico que torero», «Me declaro fan», «Qué bonito que la gente baile», «Esto es surrealista», «¿No hay nadie en su entorno que le diga que eso es hacer el ridículo?», «Llevaba un día de mierda y el vídeo me ha alegrado la noche», «Tremenda la clase de pilates suelo», «Y está tan a gustito», han escrito algunos de los usuarios del universo 2.0.

José Ortega Cano en Madrid. (Foto: Gtres)

En medio del revuelo, lo cierto es que esta inesperada coreografía también podría ser interpretada como una cortina de humo. Y es que Ortega Cano se ha situado en el punto de mira justo cuando su hija Gloria Camila y Rocío Flores se encuentran en el ojo del huracán mediático tras salir a la luz su distanciamiento. Una situación de la que el torero solo se ha pronunciado con unas escasas declaraciones en las que se ha limitado a destacar que el enfado «no cree que tenga ninguna importancia» por el cariño mutuo que se tienen ambas.