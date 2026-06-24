Por qué dominar la ‘sentadilla asiática’ es clave para nuestra salud y longevidad

En países como China y Vietnam, la conocida como «sentadilla asiática» no es un ejercicio, sino una postura completamente integrada en la vida cotidiana. Es habitual ver a personas descansar cómodamente en cuclillas, con los talones apoyados en el suelo, mientras esperan el tren o incluso comen. Sin embargo, a pesar de lo sencillo que parece adoptar esta postura, en Internet se pueden encontrar cientos de vídeos de turistas perdiendo el equilibrio y cayéndose hacia atrás o hacia los lados. En este contexto, surge la siguiente pregunta: ¿por qué algunas personas pueden estar en cuclillas durante varios minutos mientras otras son incapaces de mantenerse erguidas?

En primer lugar, es fundamental aclarar qué es exactamente la «sentadilla asiática»: consiste en agacharse hasta que las rodillas estén completamente flexionadas y empujadas hacia afuera, manteniendo los pies bien abiertos y el pecho erguido, con la parte posterior del muslo apoyada contra los músculos de la pantorrilla, explica el profesor Christopher Powers, especialista en movimiento humano de la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos.

Qué es la ‘sentadilla asiática’ y cuáles son sus beneficios

#squat #datocuriosofitness #perdidademovilidad #movilidad ♬ Itachi – Nxnja Beats @natalie.latorrev SQUAT ASIÁTICO 🇯🇵 ¿Puedes hacerlo como los japoneses? – Tod@s podemos realizar este simple ejercicio, pero muchos hemos perdido poco a poco la agilidad para hacerlo. ¡Pero no te preocupes! Te tenemos la solución 🤝 – 1/ Haz este ejercicio regularmente: La práctica hace al maestro 🔥, y entre más acostumbres a tu cuerpo a esta posición, menos incómod@ te vas a sentir. – 2/ Cuando te estés agachando, pon tu peso del cuerpo en los talones y no en la parte delantera del pie🦶 – 3/ Puedes comenzar haciendo sentadillas menos profundas todos los días. Te recomendamos volverlo una rutina, por ejemplo realizar 10 sentadillas luego de lavarte los dientes 🪥 – ¿Qué piensan de los baños asiáticos? ¿Visionarios o una pesadilla? 🧻🚽 A veces rechazamos lo que no nos resulta familiar o nos parece lejano. Seguramente cuando niñ@ te sentabas todo el tiempo así y ahora te parece muy raro. Retoma esas buenas prácticas que te traerán muchos beneficios. – Hacer este ejercicio de manera constante puede ayudarte a mejorar la postura, estirar tus músculos de las piernas 🦵 y de los pies 🦶 y a mejorar en ciertos ejercicios en el gimnasio 🏋️ #squatasiático

Los niños suelen adoptar esta postura de manera espontánea y sin dificultad. Esto se debe, en parte, a que tienen mayor flexibilidad articular, una estructura corporal distinta y menos rigidez muscular acumulada.Pero los cambios físicos no explican por sí solos por qué muchos adultos pierden esa capacidad con el tiempo. El estilo de vida moderno, en el que predominan las sillas, sofás e inodoros elevados, hace que rara vez sea necesario agacharse en el día a día. Con los años, esta falta de uso reduce tanto la movilidad de las articulaciones como la fuerza y el control necesarios para mantener la postura.

Estos hábitos están menos extendidos en algunos países de Asia, donde muchas actividades cotidianas aún implican agacharse o adoptar posiciones cercanas al suelo. «Hay que poder entrar, quitarse los zapatos, colocarse en cuclillas sobre el tatami y después sentarse a comer», explica Hsu, fundador de Upright Movement, una organización dedicada a la educación del movimiento y el acondicionamiento físico, a la BBC. Este tipo de rutinas diarias también fortalecen las caderas y las piernas. Y añade: «En algunas partes de Asia, solo tienen inodoros en cuclillas. Si tienes que defecar de esa manera todos los días, cada vez que necesites ir, no vas a perder esta habilidad tan fácilmente».

Pero, ¿cómo hacer la «sentadilla asiática» correctamente? La clave está en cómo se distribuye el peso del cuerpo durante la sentadilla. En general, cuando se flexionan las rodillas para descender hacia el suelo, el peso tiende a desplazarse hacia delante para mantener el equilibrio, cargándose sobre la parte anterior del pie. Para poder bajar completamente y sostener la posición con estabilidad, es necesario llevar el peso hacia los talones y mantenerlo ahí. De esta forma, ajustando ligeramente la apertura de las piernas según la anatomía de cada persona, es posible alcanzar una sentadilla profunda y permanecer en ella con mayor comodidad.

Beneficios

Especialistas como Christopher Powers señalan que»“no se puede hacer nada sin hacer sentadillas». Se trata de un patrón de movimiento presente en acciones cotidianas como sentarse, levantarse, usar el inodoro o agacharse para recoger objetos del suelo, según explicó a la BBC. La «sentadilla asiática» exige un mayor grado de movilidad en caderas, rodillas y tobillos y su práctica se asocia con mejoras en la flexibilidad, un aumento del rango de movimiento articular y una posible reducción del dolor lumbar. Además, puede favorecer la independencia funcional, un aspecto especialmente relevante con el paso de los años. Sin embargo, también aclara que aún no existen evidencias científicas concluyentes sobre los beneficios de mantener esta postura durante periodos prolongados.