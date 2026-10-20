Obligó a su sobrina a desnudarse y hacer videollamadas con la amenaza de difundir sus fotos íntimas: piden 8 años de cárcel

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este martes un estremecedor caso de agresión sexual a una menor en Mallorca. En el banquillo se sienta un hombre de nacionalidad española acusado de abusar de su propia sobrina en varias ocasiones y amenazarla con difundir fotos íntimas de ella. Se enfrenta a ocho años de cárcel.

Según recoge el escrito de acusación, los hechos se desarrollaron entre los meses de octubre y el 10 de diciembre de 2021. El procesado, aprovechando el vínculo familiar existente por ser el tío paterno de la víctima, entabló contacto telefónico con la menor, nacida en mayo de 2006.

El acusado era conocedor de que ella, tres años atrás, había publicado en sus redes sociales personales algunas fotografías posando en ropa interior que posteriormente procedió a retirar. Prevaliéndose de este precedente, el hombre engañó a la menor afirmando que un individuo desconocido le había llamado por teléfono amenazando con volver a publicar dichas imágenes en internet si ella no permitía que él le realizara tocamientos en los senos.

Movido por el ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos, el acusado acudió al domicilio donde la menor residía con su abuela en Palma. Aprovechando los momentos en los que la anciana no se encontraba en la vivienda, se sentaba en el sofá y exigía a la víctima que se bajara los pantalones, se subiera la camiseta y se quitara el sujetador. La menor, atemorizada y conminada por el miedo a la difusión pública de sus imágenes, accedió a las pretensiones de su familiar, quien le tocó los senos y el trasero con las palmas de las manos en al menos cinco ocasiones.

Durante el último de estos encuentros en el domicilio, además de realizarle los tocamientos, el acusado estrujó los pechos de la víctima, le dirigió un comentario sobre sus impulsos y acudió al aseo de la vivienda. Finalmente, la tarde del 10 de diciembre de 2021, encontrándose el acusado en los aseos de la estación de tren intermodal de Palma, efectuó una videollamada a su sobrina exigiéndole que le enseñara los pechos para masturbarse, accediendo la víctima por temor aunque apartando la mirada.

Tras interponerse la correspondiente denuncia en comisaría en febrero de 2022, la Fiscalía califica los hechos de agresión sexual continuada y solicita, además de la pena de cárcel, 15 años de inhabilitación especial para profesiones con menores, 15 años de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse con la joven, 5 años de libertad vigilada postpenitenciaria y el pago de 6.000 euros en concepto de indemnización por daños morales.