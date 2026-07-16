Ibiza registra un récord histórico de usuarios del transporte público tras restringir la entrada de coches

Ibiza registra un récord histórico de usuarios del transporte público que por primera vez superó el pasado mes de junio el millón de usuarios, tras restringir el número de coches que pueden entrar en la isla en los meses de verano con un tope máximo de 17.668 autorizaciones diarias del 1 de junio al 30 de septiembre.

En concreto, durante el mes de junio se registraron en la red pública de autobuses 1.036.820 usuarios, la cifra más elevada desde que existen registros del servicio.

Este récord consolida la tendencia positiva registrada desde la entrada en funcionamiento del nuevo contrato de transporte público. Entre los meses de abril y junio de 2026, coincidiendo con el inicio de la temporada, el servicio ha transportado a 339.255 viajeros más que durante el mismo período del año anterior, lo que representa un incremento acumulado del 16,1%.

La evolución de la demanda fue especialmente significativa durante el mes de junio, con un aumento del 28,1% respecto al mismo mes de 2025, tras los incrementos registrados también durante los meses de abril y mayo. Este comportamiento confirma la consolidación de una tendencia sostenida de crecimiento del uso del transporte público en la isla.

Este incremento se explica por la implantación del nuevo contrato de transporte público impulsado por el Consell Insular de Ibiza, que ha comportado un aumento muy importante de las frecuencias, de los kilómetros recorridos, de las horas de servicio y de la cobertura territorial, así como la incorporación de una flota completamente renovada, con un centenar de nuevos autobuses, de los cuales el 60% son facilitados en el servicio eléctrico y un sistema totalmente digital.

Para garantizar el máximo rigor en el análisis, los datos se han comparado utilizando días homólogos de ambos ejercicios, evitando así las distorsiones derivadas del calendario, la Semana Santa u otros factores estacionales que pueden influir en el comportamiento de la demanda.

El incremento registrado durante este período equivale además a una estimación de unos 2.500 desplazamientos diarios en vehículo privado que han encontrado una alternativa en el transporte público, un dato que pone de manifiesto la contribución del nuevo servicio a una movilidad más eficiente y sostenible.

Estos datos confirman la buena respuesta de los usuarios a la mejora de la oferta de transporte público y consolidan el nuevo modelo impulsado por el Consell Insular de Eivissa como una pieza fundamental de las políticas de movilidad sostenible y de gestión de los flujos que se están desarrollando en la isla.