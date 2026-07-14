La Copa del Rey Mapfre lleva el mar a la gran pantalla con el estreno de ‘Cáscara de Nuez’

El hashtag oficial #MásQueUnaRegata, que acompaña a la Copa del Rey Mapfre desde hace casi 15 años, nació con la vocación de convertir la regata en un punto de encuentro donde el deporte convive con iniciativas sociales, medioambientales y culturales. En esta 44ª edición, ese compromiso se refuerza con una nueva propuesta abierta al público.

El próximo domingo 2 de agosto, a las 20:00 horas, la terraza del Real Club Náutico de Palma acogerá la proyección de Cáscara de Nuez, el nuevo largometraje documental del director, productor y documentalista Miguel Ángel Tobías. La sesión, que se celebrará en la pantalla principal de la Copa del Rey Mapfre, formará parte del programa cultural de la regata.

Para Manu Fraga, director general del Real Club Náutico de Palma, «con Cáscara de Nuez damos un paso más en la filosofía #MásQueUnaRegata. La Copa no es solo competición, es también cultura, reflexión y valores. Este documental habla de trabajo en equipo, superación y conexión humana, que es exactamente lo que representa la vela y lo que queremos transmitir desde el Real Club Náutico de Palma».

Reconocido por sus documentales de carácter social y humanitario, Miguel Ángel Tobías ha desarrollado una trayectoria marcada por proyectos que exploran la superación personal, la cooperación y la diversidad humana. En Cáscara de Nuez vuelve a unir aventura y narrativa documental para demostrar cómo un desafío extremo puede convertirse en una profunda experiencia de transformación personal.

El documental sigue la travesía de un pequeño velero que cruza el océano Atlántico con una tripulación formada por doce personas de entre 17 y 80 años, completamente desconocidas entre sí y, en su mayoría, sin experiencia previa en navegación. Juntos afrontan más de 3.000 millas náuticas desde España hasta el Caribe.

Durante más de 30 días de navegación en régimen de autosuficiencia y sin contacto con el exterior, la convivencia, las tormentas, las averías y las exigencias del océano ponen a prueba los límites físicos y emocionales de la tripulación. En ese entorno extremo afloran conversaciones sobre la vida, los miedos, los sueños, la amistad y el sentido de la existencia, convirtiendo el viaje en un auténtico experimento humano.

«Desconectar por completo de la tecnología nos ha permitido volver a conectar con nosotros mismos y entre nosotros de una forma muy profunda. Y creo que eso, hoy en día, es cada vez más difícil de conseguir», explica Miguel Ángel Tobías.

Una experiencia que va más allá de la navegación

Con una duración de 84 minutos, Cáscara de Nuez es mucho más que un documental de aventura. La película propone una reflexión sobre la fragilidad y la fortaleza del ser humano, el valor del trabajo en equipo y la capacidad de conectar con los demás cuando desaparecen las distracciones de la vida cotidiana.

La proyección se integra en la filosofía #MásQueUnaRegata, una iniciativa con la que la Copa del Rey Mapfre amplía cada año su dimensión deportiva para ofrecer también propuestas culturales y de reflexión que enriquecen la experiencia de participantes, aficionados y visitantes.