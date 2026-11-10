Cielo muy nuboso y lluvias débiles marcarán la jornada en toda la provincia de Zaragoza, donde se espera un ligero ascenso de las temperaturas mínimas. Aunque las máximas se mantendrán estables, el viento soplará de manera floja a moderada desde el este. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y lluvias persistentes

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde esta jornada del 26 promete ser muy húmeda. Desde bien temprano, la probabilidad de lluvia se siente en el aire, con el riesgo de chubascos que persistirá a lo largo del día. Las temperaturas, que oscilarán entre los 13 y los 20 grados, podrían parecer más frescas por la sensación térmica, que alcanzará mínimos de 12 grados. El viento soplará suavemente desde el sureste, a unos 10 km/h, ofreciendo un alivio momentáneo en esta atmósfera cargada.

Ya por la tarde, la situación no mejorará mucho, ya que el cielo nublado persistirá y las lluvias se mantendrán en el horizonte. Sin embargo, la tarde puede traer consigo algunas pequeñas treguas, ya que las temperaturas podrían llegar a los 20 grados, aunque siempre con un ambiente pesado. Con la puesta del sol a las 17:48, el día se cerrará entre sombras y gotas, dejando un aire fresco después de tanta humedad.

Calatayud: cielo nublado con lluvias intensas

Las nubes cargadas de humedad cubren el horizonte en un día que promete dejar huella en Calatayud. El aire fresco, casi eléctrico, anticipa un tiempo agitado marcado por la inminente llegada de lluvias y vientos impresionantes que alterarán la rutina de los bilbilitanos.

Por la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 °C, mientras que en la tarde alcanzará los 22 °C con una sensación térmica de hasta 21 °C. Sin embargo, no se apagará el riesgo de lluvias intensas, con probabilidades que alcanzan el 100 % en la mañana y el 90 % en la tarde-noche. Además, las ráfagas de viento pueden superar los 30 km/h, lo que intensificará la sensación de inestabilidad. ¡Mejor llevar paraguas a mano y abrigarse bien!

Tarazona: cielos nublados y riesgo de lluvias

La jornada se presenta con un tiempo templado, marcado por cielos parcialmente nublados y rachas de viento del sureste que alcanzarán los 30 km/h. A lo largo de la tarde, las probabilidades de lluvia son bastante relevantes, pero el ambiente se mantendrá sin cambios drásticos, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 18 grados.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo tranquilo, ya que el tiempo invita a salir y realizar actividades diarias sin preocupaciones. Aprovecha para disfrutar de la naturaleza y captar esos momentos especiales en el aire fresco.