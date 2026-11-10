Cielo nuboso y chubascos débiles se asoman en el extremo occidental de la provincia, mientras el termómetro empieza a subir, especialmente en el valle del Ebro. El viento soplará flojo, aunque se prevén rachas fuertes en el sistema Ibérico. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y chubascos con temperaturas frescas

El cielo se despereza lento este día en Zaragoza, pero no habrá descanso. Con una atmósfera cargada prometiendo lluvia, la temperatura se moverá entre los 11 y 22 grados. A primera hora de la mañana, la sensación térmica se mantendrá fresca, lo que invitará a abrigarse un poco. A medida que avanzamos hacia el mediodía, chubascos intensos podrían hacer acto de presencia, añadiendo un matiz dramático a la jornada.

Ya por la tarde, el panorama se tornará más gris, con vientos que apenas soplarán suavemente y que no superarán los 10 km/h. Sin embargo, el riesgo de lluvias se mantendrá alto, sobre todo en la tarde-noche, donde las nubes grisáceas bañarían la ciudad hasta que el sol se esconda tras el horizonte a las 17:47. Aun así, en esta danza de elementos, siempre hay lugar para el paraguas y un buen abrigo para protegerse de las sorpresas que trae el tiempo.

Calatayud: nubes y lluvias intensas a la vista

Las nubes cargadas de humedad se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Desde temprano, la brisa del sur comienza a hacer sentir su presencia, elevando la sensación de frescura en comparación con las jornadas anteriores. La mañana despierta con temperaturas alrededor de 10°C y una probabilidad del 65% de que las lluvias hagan su aparición antes del mediodía.

A medida que avanza la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 21°C, pero la tarde y la noche prometen ser más intensas con un 100% de probabilidad de lluvia. Los fuertes ráfagas de viento, que superarán los 30 km/h, pueden ser un verdadero desafío. No olvide llevar el paraguas si sale, ya que las precipitaciones pueden sorprender a más de uno.

Tarazona: cielo cambiante y ligera lluvia

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre nubes y claros, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 21 grados y aunque se prevé algo de lluvia, será suave y esporádica, sin que esto afecte a la rutina diaria. Un viento ligero del sur acompañará la jornada, creando una sensación de fresco al inicio.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por las calles, aprovechando el ambiente tranquilo para realizar actividades al aire libre. No hay grandes alertas, por lo que se aconseja salir y disfrutar de un café en una terraza o dar un paseo mientras las nubes van jugando en el cielo.