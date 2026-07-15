La Policía interviene un bingo ilegal en un bar de Torremolinos con más de 40 participantes y premios que incluían viajes

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA) ha desmantelado un bingo ilegal que se celebraba de forma habitual en un establecimiento de hostelería de Torremolinos (Málaga), donde cada domingo se organizaban partidas con decenas de participantes y premios que llegaban a incluir viajes. La actuación se ha saldado con la intervención de 195 cartones de bingo y de toda la infraestructura utilizada para el desarrollo de la actividad clandestina.

La investigación fue llevada a cabo por agentes del Área de Juego y Espectáculos Públicos de la Jefatura Provincial de Málaga, pertenecientes a la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía. Los investigadores comprobaron que el establecimiento organizaba partidas de bingo de manera periódica, al margen de la normativa vigente que regula este tipo de juegos de azar.

Según la información facilitada por la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, el sistema utilizado consistía en entregar cartones de bingo a los clientes cada vez que consumían en el local. A cambio de esa consumición, los asistentes obtenían el derecho a participar en las partidas y optar a premios de distinta naturaleza y cuantía, entre los que figuraban incluso viajes, lo que convertía el reclamo en un importante atractivo para captar clientela.

Para confirmar los hechos, los agentes desplegaron un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del establecimiento. Durante la actuación comprobaron que en el interior se estaba celebrando una sesión de bingo en la que participaban más de 40 personas. Los asistentes seguían el desarrollo del sorteo mediante una pantalla de televisión en la que se mostraban los números de las bolas extraídas.

La investigación también permitió constatar que la organización combinaba los métodos tradicionales con las nuevas tecnologías. Además de utilizar los clásicos cartones de bingo, los jugadores podían participar a través de una aplicación en línea. Para ello accedían mediante un código QR desde sus teléfonos móviles y marcaban los números conforme iban apareciendo durante la partida, un sistema que facilitaba el desarrollo del juego y ampliaba las posibilidades de participación.

Desde la Junta de Andalucía recuerdan que este tipo de actividades ilegales generan una competencia desleal frente a los establecimientos que sí cuentan con las correspondientes autorizaciones administrativas para explotar el juego de manera legal. La celebración de estas partidas clandestinas, señalan, permite atraer a un elevado número de clientes y obtener importantes beneficios económicos sin cumplir las exigencias legales, perjudicando así al sector regulado.

Como resultado de la intervención, los agentes levantaron el correspondiente informe y formularon una propuesta de sanción administrativa. Asimismo, procedieron a la intervención de todos los elementos empleados para el desarrollo de las partidas, incluidos los 195 cartones de bingo y el resto del material utilizado. Toda la documentación ha sido remitida al Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía en Málaga, organismo competente para tramitar el expediente sancionador y adoptar las medidas que correspondan.