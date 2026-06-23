El gobierno de Sánchez sube la tarifa del peaje de la AP-7 de la Costa del Sol cerca de un 63%

Patricia Rueda, diputada nacional de Vox por Málaga, ha denunciado la subida del peaje de la AP-7 de la Costa del Sol durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Este incremento, según ha señalado Rueda, puede alcanzar «cerca de un 63%», afectando directamente a «trabajadores, empresas de la Costa del Sol y residentes».

Esta subida aparece justo en los meses más importantes que próximamente vivirá una provincia como la de Málaga: los meses de verano. Por todo ello, Patricia Rueda ha advertido de que esta subida «no tiene sentido» en una provincia que sufre «un colapso diario». Para la diputada en cuestión, «la autopista debería servir como alternativa real para miles de trabajadores que necesitan desplazarse cada día en coche».

«La AP-7 puede ser una solución para muchos de esos trabajadores que tienen que coger su vehículo a diario, especialmente cuando cualquier accidente en la autovía provoca retenciones de horas», ha afirmado Rueda.

En dicha carretera de la Costa del Sol se han registrado retenciones de hasta nueve kilómetros, lo que a juicio de la diputada nacional evidencia «el abandono del Gobierno en materia de infraestructuras». Cabe recordar que el ministro Óscar Puente tan solo le ha dado a Andalucía el 2% del presupuesto dedicado a la mejora de las carreteras nacionales.

Por ello, Patricia Rueda ha criticado que «en lugar de apostar por invertir, mejorar las comunicaciones y resolver el grave problema de movilidad que padecen Marbella y toda la Costa del Sol, la respuesta del Gobierno es que los vecinos paguen más».

Vox pide la liberalización del peaje

Desde el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Marbella han defendido la necesidad de avanzar hacia una liberalización del peaje. En otros territorios se aplican bonificaciones, mientras que los vecinos de la Costa del Sol siguen soportando un coste cada vez mayor. Desde Vox Marbella consideran todo esto «injusto».

Asimismo, la diputada malagueña ha anunciado que Vox va a llevar este asunto al Congreso de los Diputados para que el gobierno explique si ha evaluado las consecuencias económicas y sociales de esta subida que también afecta a residentes, trabajadores y empresas de la Costa del Sol.