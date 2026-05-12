Spotify caído en España: la plataforma de música en ‘streaming’ no funciona y afecta a miles de usuarios

Spotify sufre una caída en España este martes. Si intentas usar ahora mismo Spotify este martes 12 de mayo de 2026 por la tarde, es muy probable que te hayas encontrado con errores de conexión o directamente con la imposibilidad de acceder al servicio de esta plataforma.

La plataforma de streaming musical más popular del mundo está registrando una caída generalizada que afecta a usuarios en España y en otros países, dejando sin música a millones de personas.

Fallo generalizado en la plataforma

La incidencia parece afectar tanto a la aplicación móvil como a la versión web de Spotify. Muchos usuarios reportan que la app no carga, no reproduce canciones o se queda bloqueada en la pantalla de inicio.

La plataforma de streaming musical más utilizada del mundo está sufriendo una caída generalizada que afecta a usuarios en España y en otros países, impidiendo el acceso tanto desde la aplicación móvil como desde la versión web. En muchos casos, el servicio no carga, las canciones no se reproducen o la sesión no llega a iniciarse.

La incidencia ha comenzado a registrarse de forma progresiva en los últimos minutos, aunque todavía no hay confirmación oficial sobre el origen del fallo ni sobre si se trata de un problema global o regional. Lo que sí parece claro es que la interrupción está afectando a una parte importante de la base de usuarios, generando múltiples reportes de errores y desconexiones.

Este tipo de caídas en Spotify suelen generar un impacto inmediato debido a su enorme volumen de usuarios activos en todo el mundo, que dependen del servicio para el consumo diario de música, podcasts y contenido en streaming. Mientras tanto, la compañía no ha emitido un comunicado detallado sobre la situación ni ha ofrecido un tiempo estimado de restablecimiento del servicio.

También afecta al acceso web

El problema no se limita a la app. El sitio web oficial también presenta fallos de acceso, lo que apunta a una posible incidencia en los servidores globales del servicio.

Miles de usuarios reportan errores

En redes sociales, las quejas se han multiplicado en pocos minutos. Los principales problemas reportados son:

Imposibilidad de iniciar sesión.

Canciones que no cargan.

Errores de reproducción.

Caídas repentinas durante la escucha.

Sin explicación oficial por ahora.

Por el momento, la compañía no ha emitido un comunicado detallando el origen del fallo ni el tiempo estimado de recuperación del servicio. Tampoco se ha confirmado si se trata de una incidencia global o regional.

Una caída que afecta a millones

Spotify es una de las plataformas más utilizadas del mundo, con cientos de millones de usuarios activos. Por ello, cualquier interrupción del servicio tiene un impacto inmediato en la experiencia de consumo de música en streaming.

A la espera de solución

Los usuarios deberán esperar a que el servicio se restablezca por completo. Este tipo de incidencias suelen resolverse en pocas horas, aunque la duración depende de la magnitud del problema técnico.