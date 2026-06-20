La cuenta atrás para el reseteo masivo de la TDT en España ya está en marcha: el BOE confirma que llega después del verano con nuevos canales

La TDT española entra en una nueva fase. La llegada del nuevo canal Siete no será solo otro botón más en el mando, sino el movimiento que activa la primera migración real hacia DVB-T2, la tecnología que permitirá emitir más canales en ultra alta definición usando el mismo espacio radioeléctrico.

El cambio traerá una resintonización obligatoria y una pregunta incómoda para muchos hogares. ¿Tu tele está preparada? La respuesta depende de dos cosas muy concretas, que tenga sintonizador DVB-T2 y que pueda descodificar vídeo HEVC, el sistema de compresión que se usará para las emisiones UHD.

Qué cambia tras el verano

El BOE publicó el 6 de junio de 2026 la resolución que adjudica una nueva licencia estatal de TDT a Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo, SL, la sociedad conocida como SIETE. La licencia permite explotar un canal en abierto dentro del múltiple digital MPE5, después del concurso resuelto por el Consejo de Ministros el 26 de mayo de 2026.

En la práctica, esto obliga a reorganizar parte de la parrilla. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ya había explicado que la adjudicataria debe comunicar la fecha prevista de inicio de emisiones para poder organizar la nueva distribución de canales, lo que obligará a resintonizar.

Qué es DVB-T2

DVB-T2 es, dicho de forma sencilla, una forma más moderna de enviar la señal de televisión por el aire. La TDT actual usa una tecnología anterior, DVB-T, que funciona, pero aprovecha peor el espacio disponible.

El Plan Técnico Nacional de la TDT, aprobado mediante el Real Decreto 250/2025, marca una transición en dos fases. La primera consiste en pasar el múltiple estatal RGE2 a DVB-T2, mientras que la segunda llegará más adelante y afectará a todos los múltiples de la TDT.

Un múltiple digital es como una «caja» de capacidad donde caben varios canales. Con DVB-T2, esa caja puede transportar más información y, según el BOE, cada múltiple con esta tecnología puede integrar cuatro canales en UHD. Más calidad sin ocupar más espectro.

Los nuevos canales UHD

El primer gran movimiento estará en el RGE2. Según el plan oficial, RTVE usará parte de ese múltiple para emisiones simultáneas en UHD, mientras que Atresmedia y Mediaset también tendrán capacidad para versiones UHD de sus contenidos HD.

Esto no significa que desaparezcan de golpe los canales habituales. UHD Spain recuerda que estas emisiones UHD serán simultáneas a contenidos ya disponibles en otros canales, por lo que los ciudadanos no deberían perder ningún canal o contenido por este primer paso.

La idea es que la TDT empiece a parecerse más a lo que muchos usuarios ya ven en plataformas por internet. Mejor imagen, más eficiencia y una televisión en abierto con más margen para competir.

Tu tele puede quedarse fuera

Aquí llega la parte menos cómoda. UHD Spain señaló en abril de 2025 que el 67,8 por ciento del parque de receptores estaba preparado para DVB-T2, pero solo el 36,6 por ciento podía recibir emisiones UHD. Dicho de otra forma, casi dos tercios de los televisores podrían no estar listos para esta primera oleada en ultra alta definición.

La clave no está solo en que la tele sea «moderna» o tenga una pantalla grande. Debe poder recibir DVB-T2 y también entender HEVC, un códec que comprime la imagen para que una señal UHD ocupe menos espacio. Sin esas dos piezas, el canal UHD no aparecerá o no se verá correctamente.

Cómo comprobarlo en casa

La forma más directa es buscar en el manual, en la ficha técnica del televisor o en el menú de información del aparato. Las palabras importantes son DVB-T2, UHD, 4K y HEVC. Si aparecen juntas, buena señal.

También se puede comprobar intentando sintonizar emisiones UHD ya disponibles, cuando estén activas en tu zona. Si la tele encuentra el canal pero no muestra imagen, puede que tenga sintonizador compatible pero no descodificador HEVC. Es el típico caso en el que todo parece estar bien hasta que la pantalla se queda en negro.

En televisores antiguos, la solución puede ser un receptor externo compatible. No hace falta cambiar toda la tele si el panel funciona bien, aunque conviene revisar que el aparato externo indique claramente compatibilidad con DVB-T2 y HEVC.

La segunda fase llegará después

La migración completa no será inmediata. El BOE establece que la fase dos solo se iniciará cuando al menos el 95 por ciento de los receptores pueda recibir DVB-T2 y al menos el 90 por ciento pueda recibir UHD.

Ese margen busca evitar un apagón tecnológico masivo. Primero se lanza un escaparate UHD en algunos canales, luego se espera a que el parque de televisores se renueve y, cuando la mayoría esté preparada, llegará el salto general.

Para el espectador, el consejo es simple. Tras la resintonización, conviene revisar la lista de canales y comprobar si aparecen las nuevas señales UHD. Y cuando toque comprar una tele, mirar la letra pequeña será más importante que fijarse solo en el tamaño de la pantalla.

La resolución oficial se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.



