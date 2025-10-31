Qué es el enfriador del aceite de un coche, para qué sirve y cómo saber si está roto

Los vehículos, para lograr un perfecto funcionamiento, cuentan con un sinfín de piezas que tienen una respectiva función para lograr el objetivo de trasladarse hasta un lugar remoto o elegido por los propietarios. A continuación, os hablaremos de una de ellas, concretamente del enfriador del aceite, el cual explicaremos sus diferentes características, los precios de sustitución, cómo cambiarlo en caso de avería o cuáles son los síntomas antes de que se rompa por completo, entre otros factores.

Qué es y para qué sirve

El enfriador de aceite de un coche es un elemento del sistema de lubricación que tiene como principal función mantener en todo momento la temperatura del aceite del motor dentro de los nivel adecuados y recomendados. Este componente, además de lubricar las diferentes piezas móviles del coche para reducir la fricción, también ayudará a disipar parte del calor generado en el interior del mismo. ¿Qué pasa si el calor es excesivo? Pues bien, estaríamos ante un problema, pues si sube demasiado podría perder sus diferentes propiedades y provocar un desgaste prematuro en el motor. Esto, precisamente, es lo que evita en condiciones normales el enfriador tras lograr que el aceite caliente pase por un pequeño radiador donde el calor se pasa al aire o al líquido refrigerante. Toda esta labor es para conseguir un rendimiento óptimo del motor y así prolongar su vida útil.

