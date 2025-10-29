Qué es el diferencial de un coche y para qué sirve
Descubre qué es el diferencial del coche y sus funciones
Los vehículos cuentan con un sinfín de piezas que tienen una o varias funciones específicas para que el automóvil en cuestión circule de forma óptima por la carretera. En las próximas líneas, nos centraremos en explicar qué es el diferencial de un coche, cómo funciona, el precio de sustitución y sus diferentes características, entre otros.
Para empezar, explicaremos que este elemento es un componente del sistema de transmisión del coche que permite a las ruedas motrices girar a diferentes velocidades, sobre todo en el momento de tomar una curva. ¿Por qué es necesario? Pues bien, para que la rueda exterior recorra más distancia que la interior, pues si giran las dos a la misma velocidad el vehículo sufrirá una pérdida de tracción importante, provocando un mayor desgaste y dificultades para girar.
