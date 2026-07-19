Los veterinarios expertos coinciden: si le echas agua a tu perro para refrescarle, estás cometiendo un grave error

¿Crees que es una buena idea echarle agua a tu perro para refrescarle? Muchos cuidadores creen que, cuando el animal tiene calor, echarle agua por encima del cuerpo es la mejor forma de ayudarle a refrescarse. Sin embargo, este gesto tan común puede resultar contraproducente. Según explica Peiró, un adiestrador con años de experiencia, el agua que queda sobre el lomo puede permanecer atrapada entre las capas de pelo, generando un efecto que dificulta la disipación del calor. Si además el animal está expuesto al sol, esa humedad retenida favorece un aumento de la temperatura en lugar de reducirla.

Esta situación puede ser especialmente problemática en razas como los huskies, los pastores alemanes o los caniches, ya que cuentan con un pelaje de doble capa que actúa como aislante. Aunque esta característica les protege del frío, también puede hacer que el calor quede retenido cuando el lomo está mojado. Por ello, lo que parece una medida refrescante puede terminar incrementando el riesgo de sobrecalentamiento, un fenómeno que Peiró compara con un «efecto lupa».

¡No mojes a tu perro en verano!

#perrosfelices #adiestramientorespetuoso #nariceshúmedas #consejocanino #educacioncanina #bienestaranimal ♬ sonido original – Adiestramiento N.Húmedas. @adiestramiento_n.humedas Si mojas la espalda de tu perro para refrescarlo en verano, le harás pasar MÁS CALOR❌🐶 Muchos perros sufren más por nuestras buenas intenciones que por el clima en sí👇🏼 Un perro con doble capa de pelo, como un husky o un caniche, no necesita abrigo… Y en verano, mofar a nuestros perros sobre algunas zonas, puede jugar en contra: el agua atrapada en el pelo puede intensificar el calor con el sol❌☀️ El llamado “EFECTO LUPA” 🔍 Mejor moja sus patas y barriga. Y antes de seguir lo que ves en redes, pregúntate: ¿Mi perro realmente necesita esto?👀El sentido común y conocer a tu perro son las mejores herramientas🐕 #cuidadocanino

El experto insiste en que no existe una única solución válida para todos los perros. La forma de ayudarles a soportar las altas temperaturas depende de factores como la raza, el tipo de pelo, la actividad física que realizan y el ambiente en el que viven. Adaptar los cuidados a las características de cada animal es fundamental para evitar errores.

Entonces, ¿qué podemos hacer para refrescar al perro durante los meses de verano? Peiró recomienda centrarse en zonas como el vientre y las patas, donde el pelo es menos denso y el calor se disipa con mayor facilidad. Al no acumular tanta humedad como el lomo, estas áreas permiten enfriar al animal de forma más eficaz y segura.

También resulta útil humedecer las almohadillas, ya que ayudan a regular la temperatura corporal. Además, es importante que el perro disponga siempre de agua fresca, así como de un lugar sombreado donde descansar. Una toalla húmeda en el suelo también puede convertirse en una superficie agradable para que se tumbe si lo necesita.

Junto con estas medidas, conviene evitar los paseos durante las horas centrales del día, procurar que el animal permanezca en espacios frescos y, por supuesto, no dejarlo nunca dentro de un coche cerrado, ni siquiera durante unos minutos. En definitiva, proteger a un perro requiere algo más que buenas intenciones: es necesario conocer cómo regula su temperatura corporal y adaptar los cuidados a sus necesidades. Aunque mojarle el lomo pueda parecer una solución rápida para aliviar el calor, en determinadas circunstancias puede producir el efecto contrario.

Golpe de calor

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) advierte de que el 14% de los golpes de calor en perros es grave y puede resultar mortal si no se actúa con rapidez. Los perros no regulan su temperatura corporal mediante el sudor como lo hacen las personas, por lo que les resulta mucho más difícil eliminar el exceso de calor acumulado.

Es fundamental prestar una atención especial a los perros más vulnerables frente a las altas temperaturas. Los cachorros, que suelen jugar y correr sin detenerse pese al calor, y los perros mayores, sobre todo aquellos que padecen problemas cardíacos o respiratorios, tienen una menor capacidad para regular su temperatura corporal y presentan un mayor riesgo de sufrir un golpe de calor u otras complicaciones.

Asimismo, conviene desmontar algunas creencias muy extendidas. Cortar o rapar por completo el pelo de los perros de manto largo no hace que soporten mejor el calor. De hecho, su pelaje funciona como una barrera natural que ayuda a aislar tanto del frío como de las altas temperaturas. Por ello, lo más adecuado es mantener el manto en buen estado mediante un cepillado frecuente y eliminando el exceso de pelo muerto, de manera que pueda seguir cumpliendo su función protectora.

Ante la más mínima sospecha de que el perro está sufriendo un golpe de calor, lo primero es reducir su temperatura corporal de forma gradual, humedeciéndolo con agua templada o haciendo que beba poco a poco.