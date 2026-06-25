Las mejores playas de Canarias para ir con tu perro este verano 2026

¿Conoces las mejores playas de Canarias para disfrutar con tu perro este verano? Aunque nadar y jugar en el agua puede ser muy divertido, también puede implicar ciertos riesgos; revisa la zona y procura elegir lugares con poca profundidad, sin corrientes fuertes ni elementos como algas o restos que puedan atraparlo o dificultar sus movimientos. Por supuesto, nunca obligues a tu perro a entrar en el agua; algunos perros disfrutan nadando desde el primer momento, mientras que otros necesitan más tiempo para adaptarse o simplemente no se sienten cómodos en el mar. A esto hay que sumar que el calor y la actividad física aumentan el riesgo de sufrir un golpe de calor, por lo que debes ofrecerle agua fresca con frecuencia y procurar que descanse a la sombra.

Para disfrutar de un día de playa seguro y cómodo con tu perro, es recomendable llevar un pequeño kit con todo lo necesario. No debe faltar agua fresca y un bebedero portátil para mantenerlo hidratado, además de una sombrilla. También es importante llevar bolsas para recoger sus necesidades, juguetes flotantes o pelotas resistentes para que pueda entretenerse, una toalla propia para secarlo después del baño y una correa larga y arnés. Por último, incluir algunos snacks o premios puede ser útil para reforzar su buen comportamiento durante la jornada.

Playas para perros en Canarias este verano

Gran Canaria

La playa de Bocabarranco, ubicada en el barrio de Jinámar, esta playa permite el acceso a perros durante todo el año. Dispone de unos 6.000 metros cuadrados de arena oscura mezclada con pequeñas piedras. Ésta fue la primera playa de la isla en autorizar la entrada de perros. Por otro lado, la playa de Los Cuervitos y la playa de Tres Peos, Agüimes forman parte de una misma cala. La primera tiene superficie de guijarros y la segunda arena negra, y ambas admiten perros durante todo el año. Sin embargo, suelen generarse corrientes, por lo que conviene extremar la precaución.

Tenerife

La playa del Puertito, Güímar, ubicada junto al puerto deportivo de Güímar, cuenta en su extremo sur con una zona habilitada de unos 200 metros para perros. Dispone de duchas y servicios, y sus aguas suelen ser tranquilas. Fue una de las primeras playas dog-friendly de Tenerife.

Por su parte, la playa El Confital, en Granadilla de Abona, cerca de la Montaña Roja de El Médano, tiene una para perros de aproximadamente 170 metros. Ahora bien, hay que tener especial cuidado con el oleaje debido a los fuertes vientos. Finalmente, la playa del Cabezo, también en Granadilla de Abona, tiene una longitud de 260 metros con arena oscura y su ambiente es bastante familiar; cuenta con aparcamiento y servicio de limpieza en la zona.

Lanzarote

Cerca del aeropuerto de Lanzarote, en la zona de Playa Honda, se encuentra la playa de la Guacimeta, con un área canina de más de 160 metros. Está abierta todo el año y combina arena en la orilla con aguas generalmente tranquilas y claras. Por otro lado, la playa de las Coloradas, en Yaiza, es conocida por sus contrastes de arena oscura y clara; el acceso con perros está permitido todo el año, aunque en horarios específicos: de 07:00 a 10:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas.

Normas y recomendaciones

Recuerda que tu perro debe estar correctamente identificado mediante microchip, contar con sus vacunas y desparasitaciones al día, y estar siempre acompañado por una persona mayor de edad que pueda supervisarlo y controlar su comportamiento.

En el caso de que el perro esté considerado como animal potencialmente peligroso (PPP) según la Ley 50/1999 y el Real Decreto 287/2002, deberá llevar obligatoriamente bozal y permanecer sujeto con correa durante su estancia en la playa.

La persona responsable del animal deberá encargarse de mantener limpio el entorno, recogiendo siempre sus excrementos y depositando los residuos orgánicos en las papeleras correspondientes, debidamente cerrados o envueltos para evitar molestias.

Además, la persona que acompañe y controle al perro será responsable de los posibles daños o perjuicios que el animal pueda causar, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al propietario.