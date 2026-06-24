Las mejores playas de Baleares para ir con tu perro este verano 2026

La playa es un lugar perfecto para relajarse y pasarlo bien. Para muchos dueños de mascotas, llevar al perro a una playa donde esté permitido hace que la experiencia sea todavía más agradable. Sin embargo, aunque el mar, el sol y la arena son parte del encanto, también pueden suponer ciertos riesgos para el animal. Por eso, conviene seguir algunas recomendaciones para que la visita sea segura y divertida.

Antes de llevarlo a la playa, es recomendable que el perro se familiarice con el agua en un entorno tranquilo, donde pueda moverse con seguridad y poca profundidad. Así ganará confianza antes de enfrentarse a olas o corrientes. Por otro lado, el agua salada puede provocar deshidratación y molestias digestivas en los perros. Es fundamental llevar siempre agua fresca y un recipiente portátil para que pueda beber cuando lo necesite, evitando así que ingiera agua del mar. Pequeñas cantidades no suelen ser peligrosas si el perro está bien hidratado, pero una ingesta elevada puede causar vómitos, saliva espesa o encías secas.

Las mejores playas para perros de Baleares

En la mayoría de las playas de Mallorca no se permite la presencia de perros durante la temporada alta, que suele abarcar de mayo a septiembre, excepto en aquellas zonas específicamente habilitadas. Durante el resto del año, muchos municipios flexibilizan las normas y permiten el acceso con correa.En lugares como Calvià, existen áreas habilitadas como Punta de Marroig o Cala dels Gats, donde el acceso está permitido dentro de un horario establecido, generalmente de 8:00 a 20:00 horas. Estas zonas suelen estar claramente señalizadas.

En las áreas autorizadas, algunos perros pueden estar sin correa, aunque en la mayoría de los casos los considerados PPP deben permanecer atados en todo momento. Fuera de estos espacios, el uso de correa es obligatorio. Asimismo, es obligatorio que los animales tengan microchip y estén al día en sus vacunas y desparasitaciones. La responsabilidad del comportamiento del animal recae siempre en el propietario.

Mallorca

La playa de Llenaire se encuentra al norte del Puerto de Pollenca y cuenta con un tramo habilitado oficialmente para perros de unos 600 metros. Es un entorno natural, donde predominan las rocas y las piedras, y la zona canina no dispone de duchas ni papeleras, por lo que es importante llevar bolsas y agua. La normativa municipal exige que los perros vayan siempre atados, que tengan microchip y las vacunas al día.

Es Carnatge es una zona costera protegida situadamuy cerca de Palma. Se trata de un espacio rocoso y natural donde existe un tramo habilitado oficialmente para perros desde 2013. La zona está abierta todo el año sin restricciones horarias, lo cual es un gran punto a favor. En verano incluso hay un chiringuito pet-friendly que ofrece agua para perros.

Menorca

Cala Fustam es una cala virgen situada en el sur de Menorca, rodeada de pinares y acantilados que le dan un ambiente muy tranquilo y natural. El acceso no es sencillo, ya que requiere una caminata de aproximadamente una hora desde Binigaus o llegar en barco. No dispone de servicios, por lo que es necesario llevar agua, comida y todo lo necesario para la visita. Es muy apreciada por su entorno salvaje, tranquilidad y belleza natural.

Ibiza

Ses Figueres es una pequeña playa urbana situada en la zona de Talamanca. Cuenta con un tramo habilitado para perros de unos 350 a 450 metros, bien señalizado y al que es fácil acceder desde el casco histórico. Dispone de papeleras, dispensadores de bolsas y algunos servicios cercanos como bares y transporte público. La normativa exige que los perros vayan atados hasta entrar en la zona habilitada, y que los PPP lleven bozal. También es obligatorio llevar documentación y recoger los excrementos.

Formentera

En Formentera no existen playas oficialmente habilitadas para perros. Durante la temporada de baño, entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, el acceso a las playas con perros está prohibido entre las 9:00 y las 21:00 horas. Fuera de ese horario o en temporada baja, algunos arenales permiten la presencia de perros. Sin embargo, no hay una regulación clara ni espacios señalizados como dog-friendly.