Precio de la gasolina hoy 11 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
El precio de la gasolina en Madrid para este sábado 11 de abril
El precio del petróleo se dispara un 6,6% y roza los 108 dólares por barril tras las declaraciones de Trump
Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina
¿Cuál es el precio de la gasolina en Madrid para este sábado 11 de abril? Con la situación que se vive actualmente, es importante saber encontrar aquellas gasolineras y estaciones de servicio más económicas tanto en la capital como en aquellos municipios cercanos. El precio del combustible sigue siendo elevado para muchos bolsillos si tenemos en cuenta que la media de euro y medio (aproximadamente) de la gasolina actualmente o los 1,7 euros de media del diésel, hace que nos los pensemos mucho, en comparación a lo que nos costaba hace apenas uno o dos meses.
Desde que estallara el conflicto en Irán, y a pesar de la rebaja del IVA en los combustibles del 21 al 10%, el precio de la gasolina se ha mantenido por encima de la media con respecto al año pasado. La guerra que arrancó a finales de febrero disparó los precios hasta superar la media de los 1,7 euros el litro. En la actualidad tal y como ya hemos señalado, esa media ha bajado y se acerca ligeramente a lo que promedio en enero de este mismo año, unos 1,4 euros para la gasolina 95 según datos del Ministerio de Transición Ecológica fecha del 20 de enero, pero el diésel sí que sigue bastante más caro, si tenemos en cuenta que repostar en una ciudad como Madrid actualmente, no baja de los 1,67 euros el litro, de modo que se hace más necesario que nunca saber donde repostar para de este modo poder ahorrar así que será bueno hacer un repaso y consultar cuáles son las gasolineras más baratas para repostar este sábado 11 de abril.
Precio de la gasolina hoy 11 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Con los datos que podemos encontrar en Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica se hace más fácil hacer una consulta rápida para localizar cuáles son las gasolineras más baratas en Madrid y sus municipios cercanos. Toma nota porque estas son las 25 opciones más económicas que tienes a primera hora de este sábado:
Gasolina 95
- Alcampo – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 (Torrejón de Ardoz) – 1.369 €/l
- Ballenoil – Avenida Andalucía, 7 (Valdemoro) – 1.384 €/l
- Ballenoil – Avenida de las Morcilleras, 1 (Valdemoro) – 1.384 €/l
- Ballenoil – Ronda Segovia, 37 (Madrid) – 1.389 €/l
- Ballenoil – Carretera M-607 km 13 (Madrid) – 1.395 €/l
- Ballenoil – Carretera M-300 km 26,9 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l
- Plenergy – Avenida de Madrid, 60 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l
- Gasexpress – Carretera Daganzo km 3 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l
- Petroprix – Calle Isaac Newton, 155 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l
- Ballenoil – Carretera Daganzo km 5 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l
- Ballenoil – Calle Varsovia, 2 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l
- Baratoil – Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.399 €/l
- Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.409 €/l
- Alcampo – C.C. La Dehesa A-2 km 34 (Alcalá de Henares) – 1.415 €/l
- Ballenoil – Avenida Democracia, 41 (Madrid) – 1.419 €/l
- Ballenoil – Avenida Democracia, 62 (Madrid) – 1.419 €/l
- Ballenoil – Cerro del Murmullo, 1 (Madrid) – 1.419 €/l
- Ballenoil – Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1.419 €/l
- Plenergy – Carretera Villaverde-Vallecas km 267 – 1.419 €/l
- Simón Grup – Carretera Villaverde-Vallecas km 283 – 1.419 €/l
- Ballenoil – Calle G, 2 (Madrid) – 1.419 €/l
- Ballenoil – Camino Hormigueras, 153 – 1.419 €/l
- Plenergy – Camino Hormigueras, 177 – 1.419 €/l
- Plenergy – Avenida Madrid, 2 (El Álamo) – 1.419 €/l
- Plenergy – Avenida del Mayorazgo s/n (Madrid) – 1.419 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Torrejón de Ardoz – 1.469 €/l
- Alcampo – Calle José Paulete (Madrid) – 1.488 €/l
- Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.489 €/l
- Alcampo – Alcalá de Henares (A-2 km 34) – 1.525 €/l
- Alcampo – Fuenlabrada (Loranca) – 1.525 €/l
- Alcampo – Alcorcón – 1.525 €/l
- Galp – Navalcarnero – 1.579 €/l
- BP Río Corvo 365 – Alcalá de Henares – 1.599 €/l
- BP Puente Arce 365 – Alcalá de Henares – 1.599 €/l
- BP San Peter 365 – Madrid – 1.599 €/l
- BP San Fernando 365 – San Fernando de Henares – 1.599 €/l
- Cepsa Pinto – 1.599 €/l
- Cepsa Las Arenas – Pinto – 1.599 €/l
- BP Guadalcanal – Madrid – 1.599 €/l
- Shell Atalayuela – Madrid – 1.599 €/l
- BP Taraza – Leganés – 1.599 €/l
- BP Mayorazgo – Madrid – 1.599 €/l
- Cepsa Mayorazgo – Madrid – 1.599 €/l
- Cepsa La Gavia – Madrid – 1.599 €/l
- BP La Gavia – Madrid – 1.599 €/l
- Shell Ricardo Tormo – Butarque – 1.599 €/l
- BP Nassica – Pinto – 1.599 €/l
- Galp – Alcalá de Henares – 1.609 €/l
Diésel
- Ballenoil – Avenida Andalucía, 7 (Valdemoro) – 1.348 €/l
- Ballenoil – Avenida de las Morcilleras, 1 (Valdemoro) – 1.348 €/l
- Baratoil – Parla – 1.709 €/l
- Confort Auto – Alcobendas – 1.725 €/l
- Cepsa – Móstoles – 1.729 €/l
- Plenergy – Tres Cantos – 1.729 €/l
- Ballenoil – Tres Cantos – 1.729 €/l
- Shell Ricardo Tormo – Butarque – 1.729 €/l
- Ballenoil – Calle Albasanz, 69 – 1.759 €/l
- Ballenoil – Emilio Muñoz, 19 – 1.759 €/l
- Ballenoil – Versalles, 17 – 1.759 €/l
- Alcampo – José Paulete – 1.764 €/l
- Moeve – Manzanares el Real – 1.768 €/l
- Ballenoil – Ronda Segovia – 1.769 €/l
- Ballenoil – Calle Alcalá, 415 – 1.769 €/l
- Ballenoil – M-607 km 13 – 1.775 €/l
- Ballenoil – Alcalá de Henares (M-300) – 1.779 €/l
- Alcampo – Alcobendas – 1.779 €/l
- Plenergy – Alcalá de Henares – 1.779 €/l
- Gasexpress – Alcalá de Henares – 1.779 €/l
- Ballenoil – Alcalá de Henares (Daganzo) – 1.779 €/l
- Beroil – Las Rosas – 1.779 €/l
- Lavaplus – Alcorcón – 1.779 €/l
- Lavaplus – Alcalá de Henares – 1.779 €/l
Mapa actualizado con los datos del precio de la gasolina
Ahora ya hemos visto cuáles son todos los precios de la gasolina y el diésel para este sábado 11 de abril en el caso de que vayas a repostar por la mañana, pero sabes que el precio puede variar ligeramente dependiendo de la hora o si ya esperas a mañana, así que en el caso de que desees consultar cualquier variación o filtrar la búsqueda hacia un municipio en concreto puedes utilizar la web de Geoportal Gasolineras, en la que vas a poder ver, como en la imagen a continuación, el mapa de España con las gasolineras y sus precios (también listado), y puedes elegir como decimos en función de provincia, municipio y tipo de combustible y con ello, te aseguras que vas a saber al momento, donde te es más barato repostar.