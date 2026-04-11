¿Cuál es el precio de la gasolina en Madrid para este sábado 11 de abril? Con la situación que se vive actualmente, es importante saber encontrar aquellas gasolineras y estaciones de servicio más económicas tanto en la capital como en aquellos municipios cercanos. El precio del combustible sigue siendo elevado para muchos bolsillos si tenemos en cuenta que la media de euro y medio (aproximadamente) de la gasolina actualmente o los 1,7 euros de media del diésel, hace que nos los pensemos mucho, en comparación a lo que nos costaba hace apenas uno o dos meses.

Desde que estallara el conflicto en Irán, y a pesar de la rebaja del IVA en los combustibles del 21 al 10%, el precio de la gasolina se ha mantenido por encima de la media con respecto al año pasado. La guerra que arrancó a finales de febrero disparó los precios hasta superar la media de los 1,7 euros el litro. En la actualidad tal y como ya hemos señalado, esa media ha bajado y se acerca ligeramente a lo que promedio en enero de este mismo año, unos 1,4 euros para la gasolina 95 según datos del Ministerio de Transición Ecológica fecha del 20 de enero, pero el diésel sí que sigue bastante más caro, si tenemos en cuenta que repostar en una ciudad como Madrid actualmente, no baja de los 1,67 euros el litro, de modo que se hace más necesario que nunca saber donde repostar para de este modo poder ahorrar así que será bueno hacer un repaso y consultar cuáles son las gasolineras más baratas para repostar este sábado 11 de abril.

Precio de la gasolina hoy 11 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos que podemos encontrar en Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica se hace más fácil hacer una consulta rápida para localizar cuáles son las gasolineras más baratas en Madrid y sus municipios cercanos. Toma nota porque estas son las 25 opciones más económicas que tienes a primera hora de este sábado:

Gasolina 95

Alcampo – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 (Torrejón de Ardoz) – 1.369 €/l

– Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 (Torrejón de Ardoz) – 1.369 €/l Ballenoil – Avenida Andalucía, 7 (Valdemoro) – 1.384 €/l

– Avenida Andalucía, 7 (Valdemoro) – 1.384 €/l Ballenoil – Avenida de las Morcilleras, 1 (Valdemoro) – 1.384 €/l

– Avenida de las Morcilleras, 1 (Valdemoro) – 1.384 €/l Ballenoil – Ronda Segovia, 37 (Madrid) – 1.389 €/l

– Ronda Segovia, 37 (Madrid) – 1.389 €/l Ballenoil – Carretera M-607 km 13 (Madrid) – 1.395 €/l

– Carretera M-607 km 13 (Madrid) – 1.395 €/l Ballenoil – Carretera M-300 km 26,9 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Carretera M-300 km 26,9 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Plenergy – Avenida de Madrid, 60 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Avenida de Madrid, 60 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Gasexpress – Carretera Daganzo km 3 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Carretera Daganzo km 3 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Petroprix – Calle Isaac Newton, 155 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Calle Isaac Newton, 155 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Ballenoil – Carretera Daganzo km 5 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Carretera Daganzo km 5 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Ballenoil – Calle Varsovia, 2 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l

– Calle Varsovia, 2 (Alcalá de Henares) – 1.399 €/l Baratoil – Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.399 €/l

– Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.399 €/l Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.409 €/l

– Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.409 €/l Alcampo – C.C. La Dehesa A-2 km 34 (Alcalá de Henares) – 1.415 €/l

– C.C. La Dehesa A-2 km 34 (Alcalá de Henares) – 1.415 €/l Ballenoil – Avenida Democracia, 41 (Madrid) – 1.419 €/l

– Avenida Democracia, 41 (Madrid) – 1.419 €/l Ballenoil – Avenida Democracia, 62 (Madrid) – 1.419 €/l

– Avenida Democracia, 62 (Madrid) – 1.419 €/l Ballenoil – Cerro del Murmullo, 1 (Madrid) – 1.419 €/l

– Cerro del Murmullo, 1 (Madrid) – 1.419 €/l Ballenoil – Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1.419 €/l

– Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1.419 €/l Plenergy – Carretera Villaverde-Vallecas km 267 – 1.419 €/l

– Carretera Villaverde-Vallecas km 267 – 1.419 €/l Simón Grup – Carretera Villaverde-Vallecas km 283 – 1.419 €/l

– Carretera Villaverde-Vallecas km 283 – 1.419 €/l Ballenoil – Calle G, 2 (Madrid) – 1.419 €/l

– Calle G, 2 (Madrid) – 1.419 €/l Ballenoil – Camino Hormigueras, 153 – 1.419 €/l

– Camino Hormigueras, 153 – 1.419 €/l Plenergy – Camino Hormigueras, 177 – 1.419 €/l

– Camino Hormigueras, 177 – 1.419 €/l Plenergy – Avenida Madrid, 2 (El Álamo) – 1.419 €/l

– Avenida Madrid, 2 (El Álamo) – 1.419 €/l Plenergy – Avenida del Mayorazgo s/n (Madrid) – 1.419 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Torrejón de Ardoz – 1.469 €/l

– Torrejón de Ardoz – 1.469 €/l Alcampo – Calle José Paulete (Madrid) – 1.488 €/l

– Calle José Paulete (Madrid) – 1.488 €/l Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.489 €/l

– Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.489 €/l Alcampo – Alcalá de Henares (A-2 km 34) – 1.525 €/l

– Alcalá de Henares (A-2 km 34) – 1.525 €/l Alcampo – Fuenlabrada (Loranca) – 1.525 €/l

– Fuenlabrada (Loranca) – 1.525 €/l Alcampo – Alcorcón – 1.525 €/l

– Alcorcón – 1.525 €/l Galp – Navalcarnero – 1.579 €/l

– Navalcarnero – 1.579 €/l BP Río Corvo 365 – Alcalá de Henares – 1.599 €/l

– Alcalá de Henares – 1.599 €/l BP Puente Arce 365 – Alcalá de Henares – 1.599 €/l

– Alcalá de Henares – 1.599 €/l BP San Peter 365 – Madrid – 1.599 €/l

– Madrid – 1.599 €/l BP San Fernando 365 – San Fernando de Henares – 1.599 €/l

– San Fernando de Henares – 1.599 €/l Cepsa Pinto – 1.599 €/l

– 1.599 €/l Cepsa Las Arenas – Pinto – 1.599 €/l

– Pinto – 1.599 €/l BP Guadalcanal – Madrid – 1.599 €/l

– Madrid – 1.599 €/l Shell Atalayuela – Madrid – 1.599 €/l

– Madrid – 1.599 €/l BP Taraza – Leganés – 1.599 €/l

– Leganés – 1.599 €/l BP Mayorazgo – Madrid – 1.599 €/l

– Madrid – 1.599 €/l Cepsa Mayorazgo – Madrid – 1.599 €/l

– Madrid – 1.599 €/l Cepsa La Gavia – Madrid – 1.599 €/l

– Madrid – 1.599 €/l BP La Gavia – Madrid – 1.599 €/l

– Madrid – 1.599 €/l Shell Ricardo Tormo – Butarque – 1.599 €/l

– Butarque – 1.599 €/l BP Nassica – Pinto – 1.599 €/l

– Pinto – 1.599 €/l Galp – Alcalá de Henares – 1.609 €/l

Diésel

Ballenoil – Avenida Andalucía, 7 (Valdemoro) – 1.348 €/l

– Avenida Andalucía, 7 (Valdemoro) – 1.348 €/l Ballenoil – Avenida de las Morcilleras, 1 (Valdemoro) – 1.348 €/l

– Avenida de las Morcilleras, 1 (Valdemoro) – 1.348 €/l Baratoil – Parla – 1.709 €/l

– Parla – 1.709 €/l Confort Auto – Alcobendas – 1.725 €/l

– Alcobendas – 1.725 €/l Cepsa – Móstoles – 1.729 €/l

– Móstoles – 1.729 €/l Plenergy – Tres Cantos – 1.729 €/l

– Tres Cantos – 1.729 €/l Ballenoil – Tres Cantos – 1.729 €/l

– Tres Cantos – 1.729 €/l Shell Ricardo Tormo – Butarque – 1.729 €/l

– Butarque – 1.729 €/l Ballenoil – Calle Albasanz, 69 – 1.759 €/l

– Calle Albasanz, 69 – 1.759 €/l Ballenoil – Emilio Muñoz, 19 – 1.759 €/l

– Emilio Muñoz, 19 – 1.759 €/l Ballenoil – Versalles, 17 – 1.759 €/l

– Versalles, 17 – 1.759 €/l Alcampo – José Paulete – 1.764 €/l

– José Paulete – 1.764 €/l Moeve – Manzanares el Real – 1.768 €/l

– Manzanares el Real – 1.768 €/l Ballenoil – Ronda Segovia – 1.769 €/l

– Ronda Segovia – 1.769 €/l Ballenoil – Calle Alcalá, 415 – 1.769 €/l

– Calle Alcalá, 415 – 1.769 €/l Ballenoil – M-607 km 13 – 1.775 €/l

– M-607 km 13 – 1.775 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares (M-300) – 1.779 €/l

– Alcalá de Henares (M-300) – 1.779 €/l Alcampo – Alcobendas – 1.779 €/l

– Alcobendas – 1.779 €/l Plenergy – Alcalá de Henares – 1.779 €/l

– Alcalá de Henares – 1.779 €/l Gasexpress – Alcalá de Henares – 1.779 €/l

– Alcalá de Henares – 1.779 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares (Daganzo) – 1.779 €/l

– Alcalá de Henares (Daganzo) – 1.779 €/l Beroil – Las Rosas – 1.779 €/l

– Las Rosas – 1.779 €/l Lavaplus – Alcorcón – 1.779 €/l

– Alcorcón – 1.779 €/l Lavaplus – Alcalá de Henares – 1.779 €/l

Mapa actualizado con los datos del precio de la gasolina

Ahora ya hemos visto cuáles son todos los precios de la gasolina y el diésel para este sábado 11 de abril en el caso de que vayas a repostar por la mañana, pero sabes que el precio puede variar ligeramente dependiendo de la hora o si ya esperas a mañana, así que en el caso de que desees consultar cualquier variación o filtrar la búsqueda hacia un municipio en concreto puedes utilizar la web de Geoportal Gasolineras, en la que vas a poder ver, como en la imagen a continuación, el mapa de España con las gasolineras y sus precios (también listado), y puedes elegir como decimos en función de provincia, municipio y tipo de combustible y con ello, te aseguras que vas a saber al momento, donde te es más barato repostar.